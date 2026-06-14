100均でやっと出会えた！「むき出しは不安…」って悩みを解消！機能性も抜群な高見えケース

レザー調のおしゃれアイテムが充実するダイソーで見つけた『キーケース』。鍵をしっかりと中に隠せる構造で「鍵がむき出しだと不安…」という悩みを解消してくれます！表情のあるレザー調素材と落ち着き感のある金具の組み合わせで、100均商品とは思えない高見え感を演出。機能性も高く、使いやすい工夫もバッチリです！

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商品情報

商品名：キーケース

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480780061

素材感もデザインも凝っていて高見え！ダイソーの『キーケース』

レザー調のおしゃれアイテムが充実するダイソーで、気になる商品を見つけました。

今回ご紹介するのは、こちらの『キーケース』。大人が使いやすい高見え感のあるデザインに惹かれて購入してみました。

他の100均とは一線を画す凝ったデザインなのに、価格は220円（税込）とお手頃です！

表情のあるレザー調素材と金具の組み合わせが、上品で大人っぽい雰囲気。チープ感がなく100均商品には見えません。

目に見える部分の金具はくすんだ色合いで落ち着き感があり、艶も抑えられていて高級感があります。

フラップを開くと、鍵を取り付けられる金具部分が出てきます。また、フラップはボタンでしっかり留めて固定できます。

鍵を取り付ける部分はフックになっているため、着脱が簡単です。鍵を中に隠せる構造なので、安心して持ち運べます。

実際の使い心地や気になる点は？

ストラップは鍵を取り付ける部分と繋がっていて、引っ張ることで伸ばせます。

鍵を使うときに取り出しやすい作りになっているので、玄関前でもたつかずスムーズです。

ストラップについている金具を使うことで、バッグの持ち手やDカンなどに取り付けることもできます。

ただ、ストラップ部分は薄い1枚のレザー調素材なので、ぶら下げるには正直長いです。ねじれや引っ張りにも弱そうな感じがするので、筆者はバッグの中に入れて使おうと思います。

今回は、ダイソーの『キーケース』をご紹介しました。

こんなに高見え感のあるキーケースが、220円で買えるのは奇跡！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。