◇インターリーグ ドジャース7―1Wソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦に先発し、8回1/3、109球を投げ1安打1失点の快投で7勝目を挙げた。8回2死まで完全投球をみせたが、味方の失策で史上25人目、日本投手では初の完全試合達成はならず。9回先頭打者にソロ本塁打を打たれ、ノーヒットノーランも逃したが、敵地で歴史的な快投をみせた。

敵地レート・フィールドも異様な空気に包まれていた。9回にマウンドに上がる山本に熱視線が送られる。迎えた先頭のピーターズに投じた1ボールからの2球目、通算105球目の96.6マイル（約155.4キロ）直球が真ん中に入ったところを右翼ポール際に運ばれ、偉業はならなかった。1死をとったところで交代。ベンチに戻ると大谷からも声をかけられ、山本も悔しさをにじませながらも笑顔に変わった。

試合後の報道陣との主なやりとりは以下の通り。

――調子についてと、ノーヒットノーランが目前に迫っていた時の心境を教えてください。

「調子自体は、めちゃくちゃ良かったわけではないですけど、初回を3人できれましたし、丁寧にいいコースに投げていけてたので、失投に気をつけて投げていた。ノーヒットで続いてたので、徐々に緊張感はきましたけど、とにかく集中して投げていこうと自分の中では思っていました」

――8回2死のボテボテのゴロが遊ゴロ失策となった。

「確かに打ち取った打球ではありましたけど、すごい跳ねたというか、イレギュラーもしましたし、そこに関しては本当、何もないです」

――降板後、大谷と笑い合っていたが、どんな話を？

「変なことではないですけど、きょうは言えないです（笑い）」

――これで9回までノーヒットを続けたのは2回目。ノーヒットノーランを達成することは、どれほどの意味があるか。

「ピッチングの内容は、ノーヒッターは逃しましたけど、すごくいいピッチングになりましたし、良かったなという気持ちもありますし、また9回で打たれたという悔しさもあります」

――前回の登板から45人の打者を連続でアウトに抑えている。その要因は？

「いい打球も打たれながらも守備に助けられたというのもありますが、前回の試合の中ですごくいい感覚も、点差がある中で投げていろいろ試せたことが今日にいかせたこともありました」

――9回先頭に本塁打された瞬間の思いは。

「まぁ、悔しかったですね。ちょっとインコース高め狙ったのが少し甘く入りましたけど。実力不足みたいな感じです」

――45人連続アウトというのは驚異的な数字。

「すごく調子のいいあかしだと思いますし、1人、1人、バッターに対して集中して投げていけてるなっていうのは感じています」

――ノーヒットノーランのチャンスは滅多にない。チャンスをものにしたいという気持ちは？

「もちろん、はい」

――1人1人の打者に集中するのは非常に難しいことだと思います。メンタルバランスをどう保っているのか。

「毎試合、僕の仕事は週に1回の登板なので、その1試合にかけて。レギュラーシーズンの1試合もそうですし、ポストシーズンの1試合も同じ気持ちで気持ちを作ってマウンドに上がるようにしているので、それがいい方向にいってるのかなと思います。目の前の試合に集中できてる時は、やっぱりいいなと思います」

――6回にマウンドの整備を要求していた。

「軸足の方が、僕でいうつま先、前に左ピッチャーが投げてたんですけど、つま先のところが結構大きく穴が開いたので。踏み込み足も半分ちょっと合ってなかったんで。いつもだったら、2、3センチずらして投げるんですけど、ちょうどそれもできない状況だったんで。軸足はすごい大事にしてるので、直してもらいました」

――いい流れで投げていたので、中断によってリズムが崩れる心配はなかったか。

「あの状況で投げれなかったので。軸足は大事なので」