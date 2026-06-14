◇インターリーグ ドジャース7―1Wソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に快勝。「1番・DH」で2試合ぶりに先発復帰した大谷翔平投手（31）は今季5本目、通算29本目の先頭打者弾を放つなど、3打数1安打1打点、3四球の活躍で勝利に貢献した。ムーキー・ベッツ内野手（33）も大谷の存在感を再認識した。

大谷が一振りで打線に勢いを付けた。初回の第1打席、ホワイトソックス先発・バークが1ボールから投じた高め94.2マイル（約151.6キロ）直球を強振。打球は快音を残し、右翼席へと一直線にはじけ飛んだ。打球速度109.6マイル（約176.3キロ）、飛距離は409フィート（約124.7メートル）、角度26度の完璧な当たりで、今季初の3試合連続本塁打を記録した。

先頭打者弾は5月27日（同28日）のロッキーズ戦以来今季5本目で通算29本目。メジャー通算300本塁打まであと7本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り8本に迫った。大谷が打席に入る際には三塁ベンチで笑顔ものぞかせた村上だったが、完璧な打撃に苦笑いだった。

先頭打者弾で試合の流れを引き寄せると、2、4、6回はしっかりとボールを見極めて四球で出塁。得点源だけでなく、つなぎ役としても確実に機能した。

今季3度目の1試合3安打で勝利に貢献したベッツは、復帰即の大谷の活躍について「最高だよ。本当に素晴らしい」と大絶賛。「彼は世界最高の選手だからね。世界最高の選手がラインアップに戻ってくれば、チームに大きなプラスになる。実際、今日もすぐにそれを証明してくれたね」と笑顔で話した。