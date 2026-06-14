◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。前回登板から４５者連続アウトで、完全試合まであと４人、ノーヒットノーランまであと３人で偉業こそ逃したが、８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振無四球の圧巻の投球で降板時には敵地ながらスタンディングオベーションが起きた。

ホ軍放送局ＣＨＳＮのポストゲームショーには元ホワイトソックス監督のオジー・ギーエン氏が解説で出演。ＭＣのＣ・ガーファイン氏が「ここで何らかの歴史的な快挙が達成されるのではないかと身構えていました。率直に言って、今日の彼の投げっぷりからすれば、それが起きなかったことに少し驚いています。しかし、結局のところ、それが野球というものであり、こうした快挙が途中で阻止されるのを私たちは何度も目にしています」と話すと、ギーエン氏は「私はパーフェクトゲームになってほしかった」と開口一番で話した。

ギーエン氏は続けて「どうせ１つの負けなんだ。完全試合が達成されても負けは１つだ」。その理由を尋ねられると「歴史だからだよ。ベースボールのためだ。それにしてもまさにヤマモトだった。本当に素晴らしい」と賛辞を送った。

８回２死でマイドロスのゴロを遊撃手のベッツがはじいてパーフェクトは途絶えて、山本は４５者連続アウトで止まったが、続く打者を打ち取ってノーヒットノーランは続いた。無安打で迎えた９回だったが、先頭のピーターズに右翼ポール際へソロを被弾。続く打者を中飛に打ち取って８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振で降板となった。

昨年は９回２死からノーヒッターを逃していた山本は試合後、「去年に続き９回でやられたので野球は難しいなと思いました」と実感を込めて振り返った。