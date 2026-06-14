◆米大リーグ ブルージェイズ１−３ヤンキース（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真外野手が２回に左翼へ１５号先制ソロを放ち、今季４度目の２試合連続本塁打を記録するなど、３打数１安打１打点１得点１三振１四球で打率は２割３分１厘となった。岡本は、元巨人・松井秀喜氏（現ヤンキースGM付き特別アドバイザー）が新人イヤーの２００３年に放った１６本塁打に”王手”。７１試合目で１５本塁打は、右打者での日本人最多となる２０２５年のカブス・鈴木誠也外野手の３２本を上回る３４本ペースだ。試合は１−１で迎えた９回、防御率０・４９の鉄壁抑え・バーランドが、ゴールドシュミットに勝ち越し２ランを浴びた。

メジャーの醍醐味「力と力の激突」を制した。相手先発シュリトラーは直球、シンカー、カッターが全体の９１％と変化球をほぼ投げない直球系型右腕。前日５階席に１４号を放り込んだ岡本が打席に入ると、地元テレビの実況中継は「パワーＶＳパワー」と紹介した。

岡本は５月の初対戦で３打席無安打２三振。この日も第１打席は、内角高めシンカーで空振り三振を喫し、「振っちゃったなという感じ」だったが、同じテツは踏まない。第２打席。２ストライク後の３球目、見送ればボールとなる内角高め、球速９８マイル（１５８キロ）のシンカーを今度はきっちりと捉えた。「あそこを打とうとは思っていなくて。たまたま打てたんですけど、追い込まれていたので、何とかラインに飛ばそうと思っていました」と、反応した当たりは、打球速度１０２・４マイル（１６５キロ）、飛距離３５２フィート（１０７メートル）の低い弾道となって、左翼ポール際に一直線。チケット完売４万２３６４人を集めた本拠地は熱狂の渦となった。

前夜は、打球角度３５度の５階席へのムーンショットで魅せ、一夜明ければ、左翼３２８フィート（１００メートル）に立つ１４フィート４インチ（４・４メートル）の壁をギリギリ越える打球角度２１度のミサイル弾。多彩なアーチを描きながら量産モードに入った岡本は「入ると思わなかった。入ってくれて良かったです」と振り返った。

今季７１試合目で、１５号。巨人の大先輩、松井氏の１年目１６本塁打に、早々と王手を掛けたが、「特にそこについては何も意識はしていないです。試合に出ている以上は何とか貢献しようと思ってやっているので。（シーズンが）終わってみてどうか、というとここ。毎日毎日、自分に出来ることを積み重ねっていきたいなと思います」と、謙虚に足元を見つめた。