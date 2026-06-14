日本代表の森保一監督（５７）が１３日（日本時間１４日）、オランダとの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（米国・ダラス、１４日＝同１５日）のスタジアムで公式会見を行った。

１１日にＭＦ遠藤航（リバプール）が左足負傷の影響で離脱した中、追懐招集はＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）。守備的ＭＦの選手ではなかったことについては「ボランチの遠藤が離脱したので、ボランチの選手を補充することはあるかなと思うが、メンバー発表会見（５月１５日）でも同じような質問を受け、（５月３１日の）アイスランド戦でも起用した瀬古歩夢や、板倉滉、冨安もアヤックスで６番のポジションでプレーしていた。他にもポリバレントでこなせる選手がいる。十分埋められる状態なので補充はしなかった」と説明した。

追加招集が町野だったことには、こう見解を示した。「前線の選手を補充したのは、いい守備からいい攻撃、しっかり守備のオーガナイズをして、勝つためには点を取らないといけない。前線からのハードな守備をするというところで、これまでの活動の中でも、町野が代わりに入ってきて、チームにとって一番プラスになる。このタイミングで加わるというのは、パフォーマンス、プレーで決めるのではなく、選手のキャラクター、プレー以外で何をもたらしてくれるか。プレー面でも、プレー以外でも大きな貢献をしてくれる」

町野を選んだ指揮官の決断は吉と出るのか。