FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組第2戦（20日＝日本時間21日）で日本と対戦するチュニジアのラムシ監督が1次リーグ突破を目標に掲げた。13日（日本時間14日）に行われたスウェーデンとの第1戦前日会見で「我々には目標がある。グループ突破が必要。これまでに突破したことはない」と語った。

アフリカ予選は10試合無失点の堅守を誇ったが、6日のベルギー戦では退場者が出た影響もあって0―5と惨敗。DFアブディ（ニース）は「我々はポジティブな側面を見て、守備構築でアフリカから来た最高のチームであることを示す必要がある。ネガティブな経験に焦点を当てたくない」と切り替えを強調した。

スウェーデンが擁するイサク（リバプール）とヨケレス（アーセナル）の強力2トップに関しては「選手に説明する必要はない。彼らは相手をよく知っている。この2人の信じられないほどの質を知っている」とラムシ監督。さらに「スウェーデンはセットプレーにおいても多くの強みを持っている」と警戒した。

初の1次リーグ突破を目指すにはスウェーデン戦での勝ち点確保は最低ノルマ。指揮官は「勝利でスタートしたくない人がいるだろうか？」と話し、日本戦に弾みをつけるために勝ち点3を狙う。