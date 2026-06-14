オランダとの初戦を迎える日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、森保一監督が率いる日本代表がオランダ代表と対戦する。

　この試合を前に、オランダメディア『VI』が森保ジャパンを分析。同メディアは、「攻撃的なウイングは日本の武器となる」と警戒する。

「ボールを奪うとすぐに前線へスプリントし、空いたスペースを狙ってくる。オランダ代表は、攻撃時に後方の守備組織を慎重に維持しなければならない。さもなければ、日本は多くの枚数をかけて素早く突破を仕掛けてくるだろう。日本はポジションチェンジを多用する」
 
　一方で、日本の弱点を次のように指摘した。

「日本がボールを失った時は、オランダにチャンスが生まれる。ウイングが前線に位置しているため、サイドにスペースが生まれるのだ。我々のアルジェリアとの親善試合はこの点において参考になる。その試合でオランダはクリセンシオ・サマービル、ドニエル・マレン、コディ・ガクポらを中心とした素早いカウンターアタックで、しばしば危険な場面を作り出した」

　オランダとの大一番は、日本時間で15日５時にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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