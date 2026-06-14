「サイドにスペースが生まれる」森保ジャパンの弱点をオランダメディアが指摘！「ボールを失った時…」【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、森保一監督が率いる日本代表がオランダ代表と対戦する。
この試合を前に、オランダメディア『VI』が森保ジャパンを分析。同メディアは、「攻撃的なウイングは日本の武器となる」と警戒する。
「ボールを奪うとすぐに前線へスプリントし、空いたスペースを狙ってくる。オランダ代表は、攻撃時に後方の守備組織を慎重に維持しなければならない。さもなければ、日本は多くの枚数をかけて素早く突破を仕掛けてくるだろう。日本はポジションチェンジを多用する」
一方で、日本の弱点を次のように指摘した。
「日本がボールを失った時は、オランダにチャンスが生まれる。ウイングが前線に位置しているため、サイドにスペースが生まれるのだ。我々のアルジェリアとの親善試合はこの点において参考になる。その試合でオランダはクリセンシオ・サマービル、ドニエル・マレン、コディ・ガクポらを中心とした素早いカウンターアタックで、しばしば危険な場面を作り出した」
オランダとの大一番は、日本時間で15日５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
この試合を前に、オランダメディア『VI』が森保ジャパンを分析。同メディアは、「攻撃的なウイングは日本の武器となる」と警戒する。
「ボールを奪うとすぐに前線へスプリントし、空いたスペースを狙ってくる。オランダ代表は、攻撃時に後方の守備組織を慎重に維持しなければならない。さもなければ、日本は多くの枚数をかけて素早く突破を仕掛けてくるだろう。日本はポジションチェンジを多用する」
一方で、日本の弱点を次のように指摘した。
オランダとの大一番は、日本時間で15日５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！