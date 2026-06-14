◇インターリーグ ドジャース7―1Wソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦に先発し、8回1/3、109球を投げ1安打1失点の快投で7勝目を挙げた。8回2死まで完全投球をみせたが史上25人目、日本投手では初の完全試合達成はならず。9回先頭打者にソロ本塁打を打たれ、ノーヒットノーランも逃したが、敵地で歴史的な快投をみせた。不運な失策を喫したムーキー・ベッツ内野手（33）はプレーを振り返った。

8回2死からの場面で快投を続けてきた山本に“不運”が起きた。6番・マイドロスを力ないゴロに打ち取ったが、遊撃手・ベッツが捕球できず失策となった。グラウンドの土の部分でバウンドがわずかに変わる難しい打球だったが、ベッツは「普通のゴロをミスしただけだ。それだけ。言い訳はしない」と厳しい表情。完全試合については「しっかり意識していた。何が起きているかは全部わかっていた。ただ、それで余計なプレッシャーを感じたわけじゃない。言い訳はしない。僕がアウトにすべきだった」としたうえで「やるべきことはすべてやった。正しい動きをした。ただ、ボールを捕れなかっただけだ」と振り返った。

遊撃から見る山本の投球内容は完璧だった。「彼は絶好調だった。ストライクゾーンを攻め、真ん中には投げず、相手のタイミングを外していた。いつもの由伸らしい投球だったよ。彼が同じチームで本当に良かった」と絶賛。「とにかく武器がたくさんある。打者を打ち取る方法が本当に多いんだ。毎打席違う攻め方ができるから、打者としては対応するのが本当に難しい」と話した。

山本はオリックズ時代に2度のノーヒットノーランを達成。昨年も9回2死までノーヒットの快投を演じたが、この日は9回先頭で記録はならなかった。試合後、インタビューに答えた山本は「ここ最近、いい調子できていたので、自信を持って投げることと、とにかくストライクゾーンに思い切って投げていきました」と振り返り「また去年に続き、9回にやられたので、やっぱり野球は難しいと思いますし、また練習して最後まで行けるように頑張ります」と笑顔だった。