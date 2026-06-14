イギリスの首相官邸は、ロンドンで14日行われる予定の日英首脳会談で、両国が洋上風力発電などに関するあわせて3兆8700億円規模の投資に合意するほか、AIについて新たな技術パートナーシップを発足させると発表しました。

イギリスの首相官邸によりますと、日英両政府は、インフラや金融サービス、洋上風力発電の分野で、あわせて日本円にして3兆8700億円規模の投資で合意するということです。

洋上風力発電では新たな連携の枠組みを設置する方針で、「完成後には800万世帯に供給可能なクリーン電力を生み出す見込み」だとしています。

また、両国はAIや半導体、量子コンピューティングを含む先端技術分野での新たな技術パートナーシップを発足させる方針だということです。

スターマー首相は「G7の経済大国であり、緊密な安全保障パートナーでもある日本とともに、世界で最も革新的な技術分野のいくつかで協力を進めている」とし、「両国が誇る研究力と産業の強みを結集することで、イギリスのあらゆる地域に成長と安全をもたらしていく」と強調しています。