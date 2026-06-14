プロ注目の桐陽・鈴木陸翔温（りとあ）三塁手（３年）は、静岡県屈指の左のスラッガーだ。昨春の県大会では１８打数１２安打、同東海大会で５打数４安打。約７割の高打率をマークした。「フォームも、意識も一定でできた。無駄なことを考えなかった」。この夏はそれ以上の実力を見せようと、バットを黙々と振り続けている。

中３の頃からプロ入りを意識しはじめ、高校入学後は１年からレギュラー。山本智也監督代行（３８）は、その選球眼と走力を評価し「影響力が強く、チームに欠かせない存在。去年の春のように大暴れしてくれれば、勝利は近づく」と期待する。現在は２番打者。流れをつくり、今春の県１回戦、掛川西戦で２ランを放った主将の３番・栗田陽仁捕手（３年）につなぐのが理想だ。

決して大柄ではないが、ウェートレーニングの数値はチーム内でずば抜けて高い。自宅では空いた時間にボールを３個使ってのジャグリングで動体視力を磨く。野球漫画「ダイヤのＡ」で葛藤しながら成長していく登場人物の姿に、自分を重ね合わせている。理想の選手像は「気づいた時には出塁している」と感じるイチロー氏。努力を怠らない好打者を、すでにＮＰＢ５球団が視察に訪れている。

４人兄弟の末っ子。兄３人も元球児で、同校で１学年上だった兄・琉樹空（るきあ）さんは白球を追って現在は海外留学準備中だ。「親の近くで野球ができるのは自分が最後なんで」。この夏に懸ける思いは誰よりも強い。（甲斐 毅彦）

◆鈴木 陸翔温（すずき・りとあ）２００９年２月２１日、三島市出身。１７歳。長伏小２年でソフトボールを始め、野球は小５から。中郷西中では駿東ボーイズでプレー。家族は両親と兄３人。１７５センチ、７０キロ。右投左打。

〇…夏へ向けて急成長を遂げたのが近藤虎次郎外野手（３年）だ。打撃のミート力が冴え始め、５月の連休明けから鈴木陸翔温に代わってリードオフマンを務めている。「とにかく自分がつなげるしかない」と大役に気を引き締めている。毎晩１キロの白米を２度に分けて平らげ、入学時５５キロだった体重は７０キロになった。卒業後は父・勇人さんの職業である消防士を目指すという。「小学生の時に父の職場を見学して憧れを持ちました。人の役に立つことを自分の職業にしたい」。野球に打ち込める最後の夏へ向け「勝つためには自分が打たないと。まずは１勝していきたい」と意気込んだ。