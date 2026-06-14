◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。８回２死まで１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せていたが、遊撃手・ベッツの失策でストップ。９回先頭でピーターズにソロを浴びてノーヒットノーランも逃した。

試合後、ゴロをはじいた失策で完全試合と４５者連続アウトが止まったベッツは「ルーチンのゴロの捕球をミスしただけだ。言い訳はない」と顔面蒼白で振り返った。それでも山本は「たしかに打ち取った打球でしたけど、すごいはねてイレギュラーしてましたし、そこに関しては何もないです」とかばっただけでなく、味方の守備陣に「すごく助けられて、球数少なくいけた場面も多かった。いい当たりも出ていた中で、アウトにしてもらって、すごくよかったです」と感謝した。

前回登板の６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦では、初回に２安打を浴びて１点の先取点を与えたが、１回２死三塁から８回まで圧巻の２２者連続アウトを奪い、この日の登板を迎えた山本。前日に８得点を奪ったホワイトソックス打線に山本が立ち向かった。

初回に２試合ぶりに復帰した大谷翔平投手（３１）が先頭弾で先制点を奪うと、先頭のアントナッチからは外角低めの直球で空振り三振。続くバルガスには今季最速９８・３マイル（約１５８・２キロ）をマークして三直、３番のベニンテンディも一ゴロに打ち取った。２回は２アウトを奪った時点で、前回登板から試合をまたいで２７者連続アウトの“完全試合”となった。２回も危なげなく３者凡退で抑えた。

３回にはタッカーが右前適時打。４―０となった３回裏も３者凡退で切り抜け、３回までの１巡目を４１球でパーフェクトに抑えた。４回は１番からの打順だったが、たった８球で３者凡退。５回も２死でマイドロスから空振り三振で抑えるなど３者凡退で抑えて、５回まで６４球で１人の走者も出さずにパーフェクトに抑えて勝利投手の権利をつかんだ。

６回はマウンドが荒れていたことで整備を要求。やや時間が空いたが、一塁手・フリーマン、左翼手・コールの好守もあって８球で３者凡退に抑えた。７回はＡＢＳ（自動ボール・ストライクシステム）でストライク判定が２度もボールになる不運があったが、動揺することなく走者は出さなかった。

８回は２アウトを奪ったが、マイドロスのゴロを遊撃手のベッツがはじいてパーフェクトは途絶えて、４５者連続アウトで止まったが、続く打者を打ち取ってノーヒットノーランは続いた。だが、８回２死でベッツがゴロをはじいて失策が記録され、完全試合と４５者連続アウトが止まった。無安打で迎えた９回だったが、先頭のピーターズに右翼ポール際へソロを被弾。続く打者を中飛に打ち取って８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振で降板となった。