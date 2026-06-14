親の愛を知らないヒロインが命懸けで息子を守り…“シタ妻”の大成長展開に涙＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

6月12日（金）に放送された最終回では、不倫妻の高坂美月（桜井日奈子）に心境の変化が。

息子を守るために苦手な“毒母”に必死に立ち向かい、美月というキャラクター像が一転する熱い展開となっていた。

（※以下、最終回のネタバレがあります）

【映像】息子のために立ち向かう母・美月

◆「親っていうのはさ、きっと命懸けでなっていくもんなんだよ」

不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）と結ばれるため、夫の高坂葵（白洲迅）の保険金を狙っていた妻の美月。

その背景には、“毒母”加納彩美（筒井真理子）のもとで育った美月は食事すら与えられないことも多く、それを助けてくれたのがケンジだったという過去があった。

しかし最終回では、美月の不倫動画炎上事件をきっかけに、ケンジはこれまで築いた地位を脅かされ、美月のことを拒絶するようになった。ケンジから見放された美月は、保険金を狙うことをやめ、葵と“普通に離婚する”ことを決意する。

こうして葵を脅かす者はいなくなった…と思いきや、美月の母・彩美は保険金を諦めていなかった。

彩美は、保険金の受取人に指定されている葵たちの息子・蓮（小野晄士朗）を連れ、どこかに行方をくらませてしまう。

すると美月が彩美の居場所を突き止め、その場に乗り込んだ。美月が蓮を取り戻そうとすると、彩美はこれを拒否し、「お母さんに逆らえんの？ 弱虫の美月ちゃん」と煽る。

すると美月は、蓮を大切にする葵のことを思い浮かべながら、「親のフリはもうたくさん。産んだだけで親になれたら誰も苦労しない！ 親っていうのはさ、きっと命懸けでなっていくもんなんだよ」と強く言い返す。

そこから美月は蓮を逃がすと、彩美と激しい取っ組み合いに。「ママ！」と泣きだす蓮を見た彩美は「よく泣くガキだね。あんたそっくり」とあざ笑うが、美月は「そっくりじゃないよ。蓮は、ちゃんと言うこと聞く子なの！」と反論した。

今までは不倫相手のことしか見えていなかった美月だが、最終回にして命懸けで息子を守る姿は立派な“母親”であり、最終回でついに見られたその姿に心動かされる展開となっていた。