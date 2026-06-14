動揺した。日曜劇場『GIFT』（TBS系）が最終回直前、主要人物である宮下涼（山田裕貴）が肥大型心筋症により亡くなったのだ。あまりに強烈なクリフハンガーである。『GIFT』は難病ものではない。スポーツものだ。宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）が車いすラグビーの弱小チーム・ブレイズブルズのコーチとなり、物理学の難問を解き明かすようにチームの力を高めていく。

参考：『GIFT』平野俊一監督が明かす“涼”山田裕貴の死 「涼が生きた“今”を照らしていけたら」

作戦のみならず、チーム一人ひとりの意識も変化していくヒューマンスポーツドラマ、と思って見ていたら、チームの要の涼が病を押して試合に出て、生きている実感を味わったすえに病に倒れた。終盤から徐々に涼の健康のことを匂わせていたとはいえ、予想外の展開でSNSはざわついた。

スポーツもので話の途中で重要な人物が亡くなることは少なくない。たとえば野球漫画の『タッチ』（小学館）。主人公・上杉達也の双子の弟で優秀な和也が交通事故で亡くなる。和也は幼なじみの南（アニメ版の声は日髙のり子）の「甲子園につれていって」という願いを叶えようとしていて、その目標を達也が引き継ぐ。亡くなっても和也は物語のなかで極めて重要な役割を果たし続ける。あるいはボクシング漫画の『あしたのジョー』（講談社）。主人公・矢吹丈の宿命のライバル力石徹が無理な減量がたたってジョーとの試合直後に亡くなる。最期に力石の見た景色を求めるかのようにジョーは過酷な試合に突き進んでいく。

テニス漫画『エースをねらえ！』（集英社）でも主人公・岡ひろみを見出し育てたコーチ・宗方仁が志半ばで亡くなる。彼の残した言葉がタイトルの「岡、エースをねらえ！」。ひろみは恩師の悲願を叶えるべく世界的なプレイヤーの道を歩む。名作スポーツものには死はつきもの。それが主人公を駆り立てる強力なエンジンとなる。とはいえ、涼の死はあまりにも衝撃だった。

ここからは過去の日曜劇場のスポーツものがどうだったか、振り返ってみよう。日曜劇場は1956年からと歴史が長すぎるのでここでは2010年代以降に絞る。

2014年、唐沢寿明主演の『ルーズヴェルト・ゲーム』は社会人野球が題材。『半沢直樹』の原作者である池井戸潤の作品だ。企業ものを得意とする池井戸が企業の再生のみならず、野球部の再生を描くことで、「再生」の物語に厚みが出た。「野球でいちばんおもしろいゲームスコアは8対7だ！」というセリフのように、土壇場でどう逆転するか、人間力が試される。

日曜劇場のスポーツものは以後、このように事業とスポーツの両輪で人間の復活劇を描いて人気を博していく。仕事もスポーツもどちらも最後まで諦めない。制限時間まで全力で闘い抜いて逆転の希望を謳う。役所広司主演の『陸王』（2017年）も池井戸潤作品。老舗足袋メーカーが足袋のノウハウを生かしてランニングシューズ開発に挑む。そのシューズを履いて企業の陸上部の選手たちがひた走る。

会社とスポーツのふたつの再生の物語は、迫真の画づくりに支えられている。実際の駅伝ロケを行ったり、たくさんのエキストラが参加したりと、汗や熱を感じる場面が多いことも人気の要因のひとつだった。その点で、大泉洋主演の『ノーサイド・ゲーム』（2019年）は、大企業から弱小ラグビー部に飛ばされたエリート社員の奮闘記で、池井戸企業スポーツものの集大成といえるだろう。ラグビー部のメンバーはほぼラグビー経験者ばかりなうえ、東芝ブレイブルーパスの練習場や熊谷ラグビー場といった本物のラグビー関連施設でロケを行った。それを撮るチーフディレクターの福澤克雄をはじめディレクターの平野俊一もラグビー経験者だったため、画に臨場感がハンパなかった。平野は『GIFT』の原案、チーフディレクターで、このときの経験が『GIFT』に生きているに違いない。

池井戸原作のリアルな企業×スポーツものによって日曜劇場のスポーツものは成功と定着をしてきた。ところが2020年以降は変化が見られる。久しぶりのスポーツもの・鈴木亮平主演の『下剋上球児』（2023年）は企業から高校へと舞台が変わる。

原案は菊地高弘によるノンフィクション『下剋上球児』。10年連続県大会初戦敗退の弱小校だった三重県立白山高校が夏の甲子園に初出場するまでの軌跡を追った原案の大筋をもとに、登場人物や枝葉のストーリーはオリジナルに近い。とりわけ主人公が大胆に変更されている。野球部を率いた教師がドラマでは、ある理由で教員免許を持たないまま生徒を指導している人物に設定されたのだ。原案の教師は教員免許を持っている。主人公にミステリアスな面や彼の罪悪感を付与することで、ストレートなスポーツものではない、独特の複雑な味わいが生まれた。興味深いのは、主人公が清廉潔白ではなく罪を背負っていることだ。社会や組織の都合で不利益を被った人物の逆転ではなく主人公にも悪いところがある。ではそれをどう償っていくかという勧善懲悪物語からの脱却が試みられた。

一方、綾野剛主演の『オールドルーキー』（2022年）では再び主要人物の年齢層が上がる。だが主人公は逆転劇のヒーローではなく、アスリートを引退し、新たな人生を生き直す側である。元プロサッカー選手で現役アスリートの代理人やマネージメントを行う「スポーツマネージメント」会社に転職し、アスリートをサポートする側にまわる。各回、様々なスポーツのアスリートが登場し、主人公は彼らの人生を見つめていく。

近年はこのように、主人公が組織のダイナミズムのなかでプレイしていくヒーローではなく、少し違う立ち位置にいる人物になってきた。関わる人々の物語に寄り添いながら自分の内面にも向き合っていく。『GIFT』は、主人公・伍鉄が天才過ぎて周囲と摩擦を起こしてしまう人物だが、本人はマイペース。ブレイズブルズと出会ったことで、彼の天才性が十二分に発揮できるようになる。

できるだけスポーツの臨場感を大事に、丁寧に取材を行う伝統はそのまま。『GIFT』では日本車いすラグビー連盟が監修に入っている。序盤、車椅子ラグビーが一般的に馴染みがなくわかりにくいという感想もSNSで散見された。だが『ノーサイド・ゲーム』同様、試合の熱や、車椅子のぶつかりあいの重さ、速度感などは非常に見応えがある。車椅子に乗って試合をする俳優たちとそれを撮影していくスタッフたちはなかなか大変なことをやっていると感じる。手間をかけた労作だ。

身体性を実感することを通して、生きる精神性を回復する。『GIFT』に感じるテーマ性、これが近年の日曜劇場のスポーツものの特性になりつつあるように感じる。伍鉄という強い味方を得て、弱小チームのメンバーたちはそれぞれの能力や情熱を引き出され、チームの結束力が強まっていく。チームの結束力、その最後の仕上げが涼の死。名作スポーツものに不可欠なそれが、あらかじめ脚本のプロットに組み込まれていたのだとしたら、いい意味で計算高い。（文＝木俣冬）