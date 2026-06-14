2026年6月14日（日） MLB Rソックス vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.6.14
会場：フェンウェイ・パーク
結果：[Rソックス] 6 - 3 [レンジャーズ]
MLBの試合が14日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレンジャーズが対戦した。
Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。
3回表、1番 ワイアット・ラングフォード 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 BOS 0-1 TEX
3回裏、1番 ミッキー・ギャスパー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1-1 TEX、3番 ウィルヤー・アブレイユ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 2-1 TEX
4回表、7番 マイケル・ヘルマン 初球を打ってライトへの犠牲フライでレンジャーズ得点 BOS 2-2 TEX
7回裏、2番 セダン・ラファエラ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 4-2 TEX
8回表、5番 ジェーコブ・バーガー 9球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 BOS 4-3 TEX
8回裏、5番 ジャレン・デュラン 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 BOS 6-3 TEX
試合は6対3でRソックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はRソックスのギャレット・ウィットロックで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はレンジャーズのコール・ウィンで、ここまで2勝2敗1S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗14Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-14 08:08:14 更新