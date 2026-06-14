開催：2026.6.14

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 6 - 3 [レンジャーズ]

MLBの試合が14日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレンジャーズが対戦した。

Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。

3回表、1番 ワイアット・ラングフォード 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 BOS 0-1 TEX

3回裏、1番 ミッキー・ギャスパー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1-1 TEX、3番 ウィルヤー・アブレイユ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 2-1 TEX

4回表、7番 マイケル・ヘルマン 初球を打ってライトへの犠牲フライでレンジャーズ得点 BOS 2-2 TEX

7回裏、2番 セダン・ラファエラ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 4-2 TEX

8回表、5番 ジェーコブ・バーガー 9球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 BOS 4-3 TEX

8回裏、5番 ジャレン・デュラン 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 BOS 6-3 TEX

試合は6対3でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのギャレット・ウィットロックで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はレンジャーズのコール・ウィンで、ここまで2勝2敗1S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗14Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 08:08:14 更新