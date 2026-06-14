開催：2026.6.14

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 3 - 2 [マーリンズ]

MLBの試合が14日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマーリンズが対戦した。

パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するマーリンズの先発投手はレイク・バカーで試合は開始した。

1回裏、4番 ライアン・オハーン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 1-0 MIA

3回表、1番 リアム・ヒックス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 PIT 1-1 MIA

3回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 2-1 MIA

6回表、5番 エリベルト・エルナンデス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 PIT 2-2 MIA

8回裏、1番 スペンサー・ホルウィッツ カウント0-0から押し出しの死球でパイレーツ得点 PIT 3-2 MIA

試合は3対2でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのヨハン・ラミレスで、ここまで4勝2敗1S。負け投手はマーリンズのアンソニー・ベンダーで、ここまで1勝1敗2S。パイレーツのソトにセーブがつき、4勝1敗10Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 08:10:32 更新