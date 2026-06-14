開催：2026.6.14

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 8 - 3 [マリナーズ]

MLBの試合が14日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとマリナーズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。

1回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 1-0 SEA、5番 デーレン・リレ 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 2-0 SEA、6番 ディラン・クルーズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 3-0 SEA

5回表、8番 ミッチ・ガーバー 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 WSH 3-1 SEA、9番 コルト・エマーソン 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 WSH 3-3 SEA

5回裏、2番 ルイス・ガルシア 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 5-3 SEA

7回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 6-3 SEA、ピッチャーがけん制悪送球でナショナルズ得点 WSH 7-3 SEA、7番 ホセ・テナ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 8-3 SEA

試合は8対3でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのケード・カバリで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はマリナーズのルイス・カスティジョで、ここまで2勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 08:10:35 更新