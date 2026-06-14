　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※6月5日信用買い残の5月29日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1558銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　48,092　　223,816　　 29.03
２．<7201> 日産自 　　　　　　8,809　　 36,236　　 27.47
３．<9434> ＳＢ 　　　　　　　6,957　　 40,254　　 11.48
４．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　6,434　　 33,153　　　8.50
５．<7203> トヨタ 　　　　　　3,160　　 19,875　　　7.04
６．<5401> 日本製鉄 　　　　　2,528　　 44,227　　 20.70
７．<7211> 三菱自 　　　　　　1,933　　　8,010　　　9.04
８．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　1,286　　　5,846　　　9.18
９．<7012> 川重 　　　　　　　1,251　　 16,981　　 14.77
10．<4568> 第一三共 　　　　　1,208　　　8,344　　 41.70
11．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　1,102　　　9,156　　155.20
12．<9008> 京王 　　　　　　　1,072　　　2,421　　101.74
13．<8750> 第一ライフ 　　　　1,070　　　5,773　　　8.62
14．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　1,067　　 12,395　　　1.98
15．<4005> 住友化 　　　　　　　990　　　7,913　　 13.10
16．<4062> イビデン 　　　　　　834　　　2,266　　　3.63
17．<285A> キオクシア 　　　　　829　　 13,462　　 20.30
18．<7011> 三菱重 　　　　　　　826　　 27,792　　 31.53
19．<8524> 北洋銀 　　　　　　　811　　　3,771　　 46.74
20．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　　746　　 14,984　　 97.68
21．<7180> 九州ＦＧ 　　　　　　657　　　2,614　　 21.35
22．<6752> パナＨＤ 　　　　　　656　　　2,258　　　2.08
23．<7389> あいちＦＧ 　　　　　638　　　4,200　　 16.61
24．<3687> Ｆスターズ 　　　　　628　　　2,559　　　2.64
25．<9021> ＪＲ西日本 　　　　　580　　　4,901　　 72.72
26．<6503> 三菱電 　　　　　　　558　　　3,028　　 16.74
27．<6981> 村田製 　　　　　　　536　　　5,071　　　2.90
28．<2914> ＪＴ 　　　　　　　　519　　　2,665　　 21.62
29．<6479> ミネベア 　　　　　　502　　　2,823　　 16.99
30．<7004> カナデビア 　　　　　499　　　3,259　　　3.46
31．<6971> 京セラ 　　　　　　　474　　　1,332　　　5.19
32．<4565> ネクセラ 　　　　　　449　　　6,678　　 52.34
33．<8058> 三菱商 　　　　　　　423　　　5,513　　　5.59
34．<4063> 信越化 　　　　　　　416　　　2,480　　　7.08
35．<9023> 東京メトロ 　　　　　405　　　2,878　　 27.25
36．<2768> 双日 　　　　　　　　379　　　3,513　　 56.13
37．<6962> 大真空 　　　　　　　368　　　1,629　　　4.61
38．<7936> アシックス 　　　　　362　　　1,066　　　2.01
39．<6584> 三桜工 　　　　　　　360　　　1,737　　　3.89
40．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　352　　　4,351　　　7.42
41．<6525> コクサイエレ 　　　　349　　　1,465　　　3.16
42．<547A> ムニノバＨＤ 　　　　336　　 16,994　　146.00
43．<3915> テラスカイ 　　　　　333　　　　794　　　3.30
44．<8766> 東京海上 　　　　　　326　　　3,047　　 29.76
45．<8585> オリコ 　　　　　　　299　　　2,272　　136.05
46．<8088> 岩谷産 　　　　　　　299　　　2,069　　 61.22
47．<8593> 三菱ＨＣキャ 　　　　299　　　4,299　　 26.36
48．<6954> ファナック 　　　　　286　　　3,515　　 13.45
49．<6723> ルネサス 　　　　　　285　　　2,396　　　4.33
50．<575A> 前沢ＨＤ 　　　　　　281　　　　281　 1407.50

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