信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、日産自、ＳＢ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※6月5日信用買い残の5月29日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 48,092 223,816 29.03
２．<7201> 日産自 8,809 36,236 27.47
３．<9434> ＳＢ 6,957 40,254 11.48
４．<9984> ＳＢＧ 6,434 33,153 8.50
５．<7203> トヨタ 3,160 19,875 7.04
６．<5401> 日本製鉄 2,528 44,227 20.70
７．<7211> 三菱自 1,933 8,010 9.04
８．<5411> ＪＦＥ 1,286 5,846 9.18
９．<7012> 川重 1,251 16,981 14.77
10．<4568> 第一三共 1,208 8,344 41.70
11．<8473> ＳＢＩ 1,102 9,156 155.20
12．<9008> 京王 1,072 2,421 101.74
13．<8750> 第一ライフ 1,070 5,773 8.62
14．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 1,067 12,395 1.98
15．<4005> 住友化 990 7,913 13.10
16．<4062> イビデン 834 2,266 3.63
17．<285A> キオクシア 829 13,462 20.30
18．<7011> 三菱重 826 27,792 31.53
19．<8524> 北洋銀 811 3,771 46.74
20．<8303> ＳＢＩ新生銀 746 14,984 97.68
21．<7180> 九州ＦＧ 657 2,614 21.35
22．<6752> パナＨＤ 656 2,258 2.08
23．<7389> あいちＦＧ 638 4,200 16.61
24．<3687> Ｆスターズ 628 2,559 2.64
25．<9021> ＪＲ西日本 580 4,901 72.72
26．<6503> 三菱電 558 3,028 16.74
27．<6981> 村田製 536 5,071 2.90
28．<2914> ＪＴ 519 2,665 21.62
29．<6479> ミネベア 502 2,823 16.99
30．<7004> カナデビア 499 3,259 3.46
31．<6971> 京セラ 474 1,332 5.19
32．<4565> ネクセラ 449 6,678 52.34
33．<8058> 三菱商 423 5,513 5.59
34．<4063> 信越化 416 2,480 7.08
35．<9023> 東京メトロ 405 2,878 27.25
36．<2768> 双日 379 3,513 56.13
37．<6962> 大真空 368 1,629 4.61
38．<7936> アシックス 362 1,066 2.01
39．<6584> 三桜工 360 1,737 3.89
40．<6762> ＴＤＫ 352 4,351 7.42
41．<6525> コクサイエレ 349 1,465 3.16
42．<547A> ムニノバＨＤ 336 16,994 146.00
43．<3915> テラスカイ 333 794 3.30
44．<8766> 東京海上 326 3,047 29.76
45．<8585> オリコ 299 2,272 136.05
46．<8088> 岩谷産 299 2,069 61.22
47．<8593> 三菱ＨＣキャ 299 4,299 26.36
48．<6954> ファナック 286 3,515 13.45
49．<6723> ルネサス 285 2,396 4.33
50．<575A> 前沢ＨＤ 281 281 1407.50
株探ニュース
※6月5日信用買い残の5月29日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 48,092 223,816 29.03
２．<7201> 日産自 8,809 36,236 27.47
３．<9434> ＳＢ 6,957 40,254 11.48
４．<9984> ＳＢＧ 6,434 33,153 8.50
５．<7203> トヨタ 3,160 19,875 7.04
６．<5401> 日本製鉄 2,528 44,227 20.70
７．<7211> 三菱自 1,933 8,010 9.04
８．<5411> ＪＦＥ 1,286 5,846 9.18
９．<7012> 川重 1,251 16,981 14.77
10．<4568> 第一三共 1,208 8,344 41.70
11．<8473> ＳＢＩ 1,102 9,156 155.20
12．<9008> 京王 1,072 2,421 101.74
13．<8750> 第一ライフ 1,070 5,773 8.62
14．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 1,067 12,395 1.98
15．<4005> 住友化 990 7,913 13.10
16．<4062> イビデン 834 2,266 3.63
17．<285A> キオクシア 829 13,462 20.30
18．<7011> 三菱重 826 27,792 31.53
19．<8524> 北洋銀 811 3,771 46.74
20．<8303> ＳＢＩ新生銀 746 14,984 97.68
21．<7180> 九州ＦＧ 657 2,614 21.35
22．<6752> パナＨＤ 656 2,258 2.08
23．<7389> あいちＦＧ 638 4,200 16.61
24．<3687> Ｆスターズ 628 2,559 2.64
25．<9021> ＪＲ西日本 580 4,901 72.72
26．<6503> 三菱電 558 3,028 16.74
27．<6981> 村田製 536 5,071 2.90
28．<2914> ＪＴ 519 2,665 21.62
29．<6479> ミネベア 502 2,823 16.99
30．<7004> カナデビア 499 3,259 3.46
31．<6971> 京セラ 474 1,332 5.19
32．<4565> ネクセラ 449 6,678 52.34
33．<8058> 三菱商 423 5,513 5.59
34．<4063> 信越化 416 2,480 7.08
35．<9023> 東京メトロ 405 2,878 27.25
36．<2768> 双日 379 3,513 56.13
37．<6962> 大真空 368 1,629 4.61
38．<7936> アシックス 362 1,066 2.01
39．<6584> 三桜工 360 1,737 3.89
40．<6762> ＴＤＫ 352 4,351 7.42
41．<6525> コクサイエレ 349 1,465 3.16
42．<547A> ムニノバＨＤ 336 16,994 146.00
43．<3915> テラスカイ 333 794 3.30
44．<8766> 東京海上 326 3,047 29.76
45．<8585> オリコ 299 2,272 136.05
46．<8088> 岩谷産 299 2,069 61.22
47．<8593> 三菱ＨＣキャ 299 4,299 26.36
48．<6954> ファナック 286 3,515 13.45
49．<6723> ルネサス 285 2,396 4.33
50．<575A> 前沢ＨＤ 281 281 1407.50
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