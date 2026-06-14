◇米女子ゴルフツアー ダウ選手権第3日（2026年6月13日 ミシガン州 ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）

ダブルス戦の第3ラウンドがフォアサム（1つのボールを交互に打つ）で行われ、16位から出た渋野日向子（27＝サントリー）＆勝みなみ（27＝明治安田）組が5バーディー、3ボギーの68で回り、通算7アンダーで4位に浮上した。首位とは3打差。

ともに黄金世代の「HinaMina」ペアが絶妙のコンビネーションを見せた。

8番では勝が5メートルに乗せると、渋野が下りのパットを沈めた。9番では渋野が2・5メートルにつけて、勝がしっかり決めて連続バーディーを奪った。

渋野は「チャンスについたところで2人で力を合わせてバーディーを取れた。全体的に見ると凄く上出来なラウンドだった」と胸を張った。

フォアサムの初日に68で回り4位と好発進。ビッグスコアが出やすいフォアボール（各自のボールでプレーしていい方のスコアを採用）で行われた2日目に67と伸ばし切れず16位に後退。ホールアウト後「明日は難しいフォーマットだし、耐えてスコアを伸ばせれば上位を目指せる」と2人で巻き返しを誓った。

そして吹き荒れる強風をものともせず、この日最少に並ぶ好スコアを叩き出した。

トップとは3打差。フォアボールでの最終ラウンドは伸ばし合い必至で逆転の可能性は十分。勝は「ビッグスコアを出せるフォーマットだと思う。1人1人が集中して打っていけば、上位を狙える」と意気込んだ。