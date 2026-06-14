北中米Ｗ杯１次リーグＢ組初戦（１３日＝日本時間１４日、米国・サンフランシスコ）、前回開催国のカタールがスイスに１―１で引き分けて、Ｗ杯で初の勝ち点を獲得した。

２大会連続２度目の出場となったカタールは、前半１７分、スイスのＦＷブレール・エンボロ（レンヌ）にＰＫを決められて先制される。その後はスイスに攻め込まれて、苦しい展開が続く。

なんとか追加点は阻止し、後半アディショナルタイムにカタールのＤＦブアレム・フーヒ（アル・サッド）のヘディング弾で同点に追いついた。そのまま試合終了となり、歴史的な勝ち点１を手にした。

アジア勢では、Ａ組の韓国も初戦でチェコに２―１で逆転勝利を収めている。ＳＮＳ上では「カタール引き分けか、地味にアジア勢無敗」「しっかりアジア勢が勝ち点取ってきてるのいいね日本も続くしかないよ 明らかに世界とアジアの差は埋まってきてる」「アジア勢躍進の予感」「韓国の勝利に続いて、カタールがドローと欧州勢に結果を残すアジア勢。次は日本だ」といった声が上がっている。

Ｆ組の日本は、１４日（同１５日）の初戦でオランダと対戦する。強敵相手に、森保ジャパンも幸先のいいスタートを切れるか。