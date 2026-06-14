敵地ホワイトソックス戦

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手が13日（日本時間14日）の敵地ホワイトソックス戦で、偉業にわずかに届かなかった。無安打無得点投球で迎えた9回、先頭打者に本塁打を許した。昨年の出来事を思い出したファンも多く、様々な声が上がった。

山本は初回からエンジン全開で、8回2死まで1人の走者も許さず。完全試合も視野に入ったが、6番・マイドロスのゴロを遊撃のベッツがまさかのエラー。初めての走者を許した。

後続を二ゴロに仕留めて無安打無得点は継続。だが、9回先頭のピーターズに右翼ポール際に本塁打を運ばれ、偉業は消えた。山本は昨年9月のオリオールズ戦でも、無安打無得点の9回2死から被弾。X上の日本人ファンからは様々な声が上がった。

「また9回で打たれたーーーー」

「山本さん、9回で打たれるって… ほぼデジャブじゃないか…」

「またしても9回で… でも山本由伸すごすぎた！！」

「ノーノーをかけた9回またまたホームラン 悔しすぎるーーーー」

「山本くん昨年に続き今回も9回にホームラン打たれてノーノ―ならず。惜しかったなぁ」

山本は8回1/3を1安打1失点とし、今季7勝目。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、先頭打者本塁打となる14号ソロを放った。



（THE ANSWER編集部）