敵地ホワイトソックス戦

米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。8回2死まで完全試合、9回先頭までノーヒットノーランに抑え、8回1/3を1安打1失点で7勝目を挙げた。ただ、9回で大記録を逃したことに「野球は難しいな」と苦笑いを浮かべた。

この日は球威、制球ともに抜群でホワイトソックス打線を寄せ付けず。前回エンゼルス戦から、この日の8回2死まで45者連続アウトという衝撃のピッチングを披露した。ところが、8回2死、緩いゴロを遊撃手ベッツがエラー。完全試合を逃した。そして、9回先頭に8番・ピーターズに被弾。右翼ポール際に放り込まれ、ノーヒットノーランもあと3人で逃した。

次の打者を打ち取ったところで降板。8回1/3を1安打1失点という快投だった。ベンチに戻った山本は苦笑いで天を仰いだ。

地元放送局のインタビューに答えた山本は「ここ最近良い調子で来ていたので、自信を持って投げること。思い切りストライクゾーンに投げていった」と試合を振り返った。9回の被弾直後、捕手ラッシングがマウンドに来た場面については「ホームランの後だったので、時間を取ろうとしてくれた。変わらず、アウトを3つ取ろうと話した」と明かし、好守で盛り立てた守備に感謝も述べた。

昨年9月6日（日本時間7日）の敵地オリオールズ戦でも9回2死からノーノーを逃した。そのことを問われると、山本は「また去年に続き9回にやられたので、やっぱり野球は難しいなと思いますし、また練習して最後までいけるように頑張ります」と苦笑いを浮かべながらリベンジを誓った。



（THE ANSWER編集部）