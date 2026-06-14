将来性十分な大型遊撃手だ。浜松学院興誠の門倉真治朗（３年）は今夏、注目内野手の一人。１８２センチ、８６キロの恵まれた体で、高校通算本塁打１２本の長打力を誇る。「大会で打率６割以上、守備は無失策。チームはベスト１６」と目標を定めた。

中学入学時には、１５６センチで体重は４５キロと細身だったが、多いときには朝８個のモチを食べて体重を増やした。高校入学時は主に投手。１年冬から本格的に内野手に転向した。

吉田道（とおる）監督（５１）の期待は高い。１９９２年ドラフト２位で近鉄（現オリックス）に指名された元プロの指揮官は「内野手としての経験が少なく、まだ勉強中だけど、楽しみな存在」と評価。遠投１００メートル超えの強肩を生かし、「投手として短いイニングも考えている」と、緊急時の“切り札”としてスタンバイさせる予定だ。

神奈川の自宅では３匹も飼っているほど大の犬好き。高校入学当初は慣れない下宿生活の上、なかなか会えずに、さみしい思いをしていた。「モスケ、モコ、サクラは自分にとって癒やし。たまに帰省したら一緒に遊んでます」。３匹の顔を思い出しながら厳しい練習を乗り越えてきた。

昨夏は初戦の浜松北戦に「４番二塁」で出場。２三振を喫して無安打に終わり、４―５で敗れた。「負けず嫌いなんで、このままでは終われないです」。２００２年夏に甲子園初出場してから２４年。ダイヤモンドの原石が、再び県内に旋風を巻き起こす。（塩沢 武士）

◆門倉 真治朗（かどくら・なおじろう） ２００９年２月８日、神奈川・相模原市生まれ。１７歳。小１から野球を始め、上溝南中時代は相模ボーイズに所属。浜松学院興誠では１年秋から内野手。１８２センチ、８６キロ。右投右打。家族は両親と兄、弟。