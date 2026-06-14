◆米大リーグ ブルージェイズ１−３ヤンキース（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真外野手が２回に左翼へ１５号先制ソロを放ち、今季４度目の２試合連続本塁打を記録するなど、３打数１安打１打点１得点１三振１四球で打率は２割３分１厘となった。岡本は、元巨人・松井秀喜氏（現ヤンキースＧＭ付き特別アドバイザー）が新人イヤーの２００３年に放った１６本塁打に”王手”。７１試合目で１５本塁打は、右打者での日本人最多となる２０２５年のカブス・鈴木誠也外野手の３２本を上回る３４本ペースだ。試合後の主な質疑応答は以下の通り。

ー２試合連続のホームラン。

「入ると思わなかったです。入ってくれて良かったです」

ー第１打席で空振り三振した難しいコースへのシンカーをやり返した。

「まあね、そうですね。打てて良かったです。あそこを打とうとは別に思っていなくて、見逃せればいいなと思っていたんですけどね。１打席目は、振っちゃったな、という感じで。たまたま打てたんですけど、チェイスするボールではあると思います。追いこまれていたので、何とかラインに飛ばそうと思っていました」

ー７１試合で松井さんの１年目の１６本塁打に王手。このペースについて。

「特にそこについては何も意識はしていないですけど、試合に出ている以上は何とか貢献しようと思ってやっているので。（シーズンが）終わってみてどうか、というところかなと思いますし、今どうというのは、別に。毎日毎日、自分に出来ることを積み重ねっていきたいなと思います」

ー日本時代に比べて三振数は増加。それは、積極的に振っているから？

「いやいや。でも、それが、今の現状ではありますし、もちろんね、三振を特にしようと、前に飛ばした方がヒットになる確率が増えるし、その方が事が起きると思うので、何とか、追い込まれてからも、アプローチはしていますけど、今、ここまで増えてしまったものはもう仕方ないので、また自分が成長し続けられるようにしていきたいです」

ーややバットを寝かせ気味にしているのは、速い球への反応を良くするため？

「ではないですね。人それぞれだと思いますけど、僕は僕で思うところがあって、色々やっています」