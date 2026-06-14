お笑い芸人の玉袋筋太郎(58)と“伝説の女優”桜樹ルイ(57)による司会で無料配信されているYouTube番組が異例の再生回数を記録している。芸能生活40周年を迎え、6月6日に開催した自身の「祝う会」に各界の著名人が集結して話題になった玉袋と、今春に小説家デビューを果たした桜樹。勢いに乗る男女の同世代コンビが4人のゲスト女優と対談した番組について、担当者に話を聞いた。



【写真】デビュー22年 妖艶さの中に初々しさを残すレジェンド川上ゆう

番組タイトルは「レジェンドvs次世代！AV女優 ガチ暴露バトル!!～AVクイーン・桜樹ルイ参戦SP～」。朝岡実嶺、イヴ、及川奈央ら一時代を築いた女優たちが出演した過去作品を高画質映像で放送する「スカパー！」の企画をPRする番組として、MCの玉袋と桜樹が20年以上のキャリアを誇るレジェンド女優（北条麻妃、川上ゆう）、2000年代生まれの次世代女優（石原希望、葵いぶき）と語り合った。月1回ペースで計４回にわたって配信予定という。



6月配信中の第1弾では、レジェンド組が過酷な撮影の裏話を告白。プールでの水中撮影を体験した北条は「鼻で呼吸もできないので、もう苦しくて、苦しくて…」と打ち明け、極寒の北海道で野外撮影に挑んだ川上は「（寒くても）燃えてましたよ。やりがいがあった。自分を追い込んだ後の達成感が半端なく、それが自分の喜びの一つです」とプロ意識を開陳した。



玉袋は「アスリートだね。レジェンド・チームに親近感、持ってきたよ」と絶賛し、返す刀で「どうよ、次世代。こういうこともやらなきゃだめよ」と、南国での撮影を「楽しくやらせていただきました」と感謝するZ世代の若手女優に発破（はっぱ）をかける一幕もあった。



同番組の反響について、担当者はよろず～ニュースの取材に対して「（第1弾が）公開からの9日間で14万回再生を突破し、非常に高い『初速』を記録しています」と説明。さらに、その数字が意味するところについて「YouTubeにおける動画の平均再生数は、ジャンルにもよりますが、公開から一定期間で数千～数万回程度が一般的です。公開後短期間で10万回再生を超えることが一つの大きな『ヒット』の目安とされています。また、昨年の番組は『100万回再生（ミリオン）』を達成しました。その観点から申しますと、一過性のバズ（※ネット上で話題が拡散して注目されること）に留まらない、視聴者からの深い信頼と支持をいただけている証明だと考えております」と手応えを示した。



桜樹は5日に更新した自身のX（@rui_saku）に「現役セクシー女優さんとお会い出来て嬉しかったし、楽しかったし、皆様綺麗でした 撮影時のぶっちゃけトーク最高に面白いですよ」と綴った。桜樹は“レジェンド女優“小林ひとみがママを務める東京・銀座の高級クラブに勤務しながら、昨年リリースの写真集「RUI」でモデルとして電撃復活。今年3月には波乱万丈な半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）を発売するなど、マルチな活動を続けている。



（よろず～ニュース編集部）