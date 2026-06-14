「ホワイトソックス１−７ドジャース」（１３日、シカゴ）

ドジャースは山本由伸投手が九回までノーヒットノーランを続ける好投で快勝した。

山本は８回２死からベッツの失策で完全試合が途切れ、九回先頭にソロを浴びてノーヒットノーランも消滅。それでもメジャー自己最長の８回１／３を投げ、今季最多１０９を投じ、１安打７奪三振１失点で７勝目。敵地のファンやチームメートから祝福を受けた。

試合後は「自信を持って投げることストライクゾーンに思い切って投げました」と振り返った。山本は昨年９月にも２死から本塁打を浴びて偉業を逃しており、「野球は難しいなと思いますし、また練習して最後までいけられるように頑張ります」と続けた。

左膝の炎症から２試合ぶりに先発復帰した大谷翔平投手は「１番・指名打者」で先発し、初回の打席で３試合連続本塁打となる１４号先頭打者弾を放った。

初回先頭アーチは投打同時出場した５月２７日のロッキーズ戦以来、今季５本目、通算２９本目。３戦連発は今季初、昨年８月９〜１２日の４戦連発を放って以来、通算１２度目となった。

その後は３打席連続四球を選んだ後、七回の５打席目は中飛に倒れた。大谷は１０日・パイレーツ戦の最終５打席目に本塁打を放ち、１１日・パイレーツ戦は４打席に立って２打数２安打、２四球を選んでおり、レギュラーシーズンでは自己最長の９打席連続出塁を記録した。

大谷は２０２５年のワールドシリーズでは１１打席連続出塁を記録している。

ドジャースはマンシーの２本塁打などで快勝した。