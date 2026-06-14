全国1000銘柄以上が池袋に集結。6月開催の日本酒フェア、39歳以下は半額以下で参加できる

日本最大級の日本酒イベントが開催される。6月19日・20日の2日間にわたって行われるのは「日本酒フェア2026」。いったいどんなものなのか。

全国の日本酒が池袋に大集合！ 「日本酒フェア2026」6月19日・20日

「日本酒フェア2026」は、2026年6月19日（金）・20日（土）の2日間、池袋サンシャインシティで開催される日本酒イベントだ。主催は全国約1600の酒類メーカーが所属する団体・日本酒造組合中央会で、今回は2つのイベントで構成されている。

1つは全国各地の1000銘柄以上が一堂に会す「第17回全国日本酒フェア」、そしてもう1つが、その年に製造された吟醸酒を競う「令和7酒造年度全国新酒鑑評会 公開きき酒会」だ。

「第16回全国日本酒フェア」より

「第17回全国日本酒フェア」では、北海道から九州まで45都道府県の酒造組合が一堂に会し、銘酒の試飲はもちろん、蔵元・造り手から直接話を聞けるという。気に入った一本はその場で購入することも可能だそう。

さらに、ここだけの2つの特別エリアが用意されており、「DISCOVERY GATE」ではタイプ別・温度別できき酒を学ぶ体験ができたり、DJブースで音楽と一緒に日本酒を楽しんだり、ミニセミナーによるペアリング体験をしたり、自分好みのスタイルで日本酒に触れることのできるゾーンになっているという。

「SAKE DISCOVERY KITCHEN」では、日本酒のおいしさを引き出す、厳選されたおつまみ・軽食を一緒に楽しめるという。日本酒は単体で飲んでももちろん美味しいうえに、おつまみと一緒だとまた違った顔を見せてくれるから嬉しい。

「令和５酒造年度 全国新酒鑑評会 公開きき酒会」より

「令和7酒造年度全国新酒鑑評会 公開きき酒会」では、同会と独立行政法人酒類総合研究所との共催による「全国新酒鑑評会」の入賞酒、約400点が集まる。全国の酒造が技と情熱を注ぎこんだ日本酒（吟醸酒）が集結する、一年に一度の貴重な機会だ。これだけ多くの日本酒が並べられている光景は圧巻だ。

今回の目玉は、初の試みとなる「U-39チケット（20歳〜39歳以下限定）」だろう。このチケットでは通常5000円の入場料が半額以下の2000円になるのだ。

造り手にも飲み手にも若い世代が増えている、今の日本酒界隈。「日本酒の未来を担う次の世代に、その魅力を届けたい」という同会の思いから、このチケット枠が設けられた。本イベントでは、蔵元との対話、DJブース、ペアリングなどさまざまなことを体験できるコンテンツが用意されている。日本酒に興味がある若い人に、ぜひおすすめしたい機会だ。

ただし「第17回全国日本酒フェア」と「令和7酒造年度全国新酒鑑評会 公開きき酒会」に参加するにはそれぞれチケットが必要で、会期も異なるためチェックが必要だ。

普段なかなかお目にかかれない日本酒に出合えそうな今回のイベント。若い世代から愛好家まで、全国の日本酒好きはぜひ池袋に足を運んでみてはいかがだろう。

日本酒フェア2026

■第17回全国日本酒フェア

会期：（完全入替制）2026年6月19日(金) 18:00〜20:30、6月20日(土) 10:30〜13:00／14:30〜17:00

内容：各都道府県酒造組合(連合会)ブース、SAKE DISCOVERY GATE、伝統的な酒造りコーナー／國酒揮毫色紙コーナー、日本酒グッズコーナー、酒蔵ツーリズムPRコーナー、SAKE DISCOVERY KITCHEN

会場：池袋サンシャインシティ（東京都豊島区）

入場料：各部一般\5,000／U-39チケット(20-39歳以下限定) \2,000

■令和7酒造年度全国新酒鑑評会 公開きき酒会

会期：（完全入替制）2026年6月20日(土) 10:30〜13:00／15:00〜17:00

内容：入賞酒約400点のきき酒会場、清酒の香りや味の体験コーナー、酒類総合研究所コーナー、伝統的酒造りコーナー、リサイクルコーナー、山田錦90周年紹介コーナー

会場：池袋サンシャインシティ（東京都豊島区）

入場料：各部一般\5,000／U-39チケット(20-39歳以下限定) \2,000

【画像】こんなにたくさんの日本酒見たことない！ きっとお気に入りの一杯が見つかる日本酒フェア （2枚）