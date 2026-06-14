「目のやり場に困る…」“胸元パックリ”衣装のリア、肌見せスタイルで魅せた大人の雰囲気

ITZYのリアが、ファンを魅了した。

リアは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】リア、胸元パックリ衣装

公開された写真には、キャミソールトップスにデニムパンツを合わせたリアの姿が収められている。胸元が大胆に開いたデザインのトップスで洗練された魅力を放ち、カメラを見つめる眼差しでファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは、「やばすぎる」「目のやり場に困る…」「とても可愛い」「天使？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝リアInstagram）

なお、リアが所属するITZYは5月18日に11thミニアルバム『Motto』をリリースした。

◇リア プロフィール

2000年7月21日生まれ。本名チェ・ジス。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当。歌唱力の高さがデビュー前から評価されており、ITZYのメンバー発表の際にはメディア各所がリアを「JYPの秘密兵器」と紹介した。過去に一度SMエンターテインメントに所属するも、親の反対によって退社している。カナダ留学の経験があり、「リア」という芸名は自身の英名「ジュリア」からとったもの。