日本人の6人に5人はパスポートを持っていない…先進国のなかでも際立つ「旅離れ」の実態

いまや日本人の6人に5人はパスポートを持っていない。先進国のなかでも異常なほどの「旅離れ」は、いつ、なぜ始まったのか。パスポートと日本の歴史をたどっていく。

山口誠著『観光を忘れた日本』（６月18日発売）では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。

※本記事は、『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。

パスポートと日本

2024年の日本のパスポートの保有率は17.5%だった。これは他国と比べたとき、どのような水準にあるのだろうか。

たとえば日本旅行業協会（JATA）が調べた主要国の保有率によれば、英国は約60%、米国は約50%、韓国は約42%だったという（いずれも2023年）。日本は英国の３分の１、米国や韓国の半分にも満たない水準であり、これほどまでにパスポートの保有率が低い先進国は、他に類を見ない。

なぜ日本では、パスポートをつくる人が、顕著に少ないのだろうか。いつから日本人は海外へ出国しなくなったのだろうか──パスポートの位置づけは国や地域によって歴史も事情も異なるため、まずはパスポートの定義と、その日本での歴史から見てみたい。

「ポート（港などの関門）」を「パス（通過）」するための文書は、早くも紀元前14世紀のアマルナ文書（エジプト王朝）に現れ、ローマ帝国では多様な通関許可書が発行されていたことが知られているが、「紙で人間を定義し証明する」というパスポート特有の考え方は、ルネッサンス期に確立したとされる。

つまり所有者を問わず、通過を許可する証書として「通行手形」が世界各地で古くから存在したのに対し、所有者と記載内容の一致を保証する「身分証明証」としてのパスポートは、中世のヨーロッパで形作られたことになる。それは一部の特権階級の独占物だったが、長距離の移動が民衆にも広まり、そして国民国家が形成される近代になると、中央政府が発給する身分証明証型のパスポートが世界各地で普及していった。いまも多くの国でパスポートの所有権は国家に属しており、日本でも有効期限を過ぎた旅券は国家へ返却する、という原則が残っている。本当に返却する人は少数派だが。

その日本でも、通行手形は古くから存在してきたが、身分証明証としての近代的なパスポートの第１号は、1866（慶応２）年にパリ万博へ渡航した曲芸団「帝国日本芸人一座」の隅田川浪五郎(すみだがわ なみごろう)に対し、江戸幕府が交付したものとされる。なお1878年に明治政府が海外旅券規則で「旅券」という名を確定するまで、通行免状、海外証書、海外行免状など、さまざまな呼称が使われていた。さらに当時は一往復のみに使用できる、賞状のような大きさの旅券が発行され、しかも写真が貼付されていないことから、身長、体格、顔の特徴などの見た目が記載されていた。

写真の貼付は1917年から始まり、冊子状の旅券は1926年から登場した。このころになると日本のパスポート施策は、欧米をはじめとする国際社会の先頭集団に追いついていた。

戦後20年間の渡航「自粛」

日本のパスポートが独自の動きをみせ、世界の潮流から離脱することになったきっかけは、第二次世界大戦にあった。とくに戦後の日本では、海外へ自由に渡航すること自体が、ほぼ不可能になったことが大きく影響した。

1945年９月、日本人の出入国は連合国最高司令官の指揮下に入り、日本の旅券は日本政府ではなく連合国総司令部（GHQ）が管理した。そのため1946年に発行された日本の旅券は８件に過ぎず、さらに翌年の1947年でも12件に留まった。まるで日本全体が、謹慎を言い渡されたような状況だった。

旅券の年間発行数が千件の大台を超えたのは1950年であり、その２年後の1952年には１万件を超えた。この年、占領が終結したためだった。

しかし、その次の大台の10万件を超えるには、10年あまり後の1964年まで待たねばならなかった。同年に東京オリンピックを開催し、国際社会へ本格的に復帰したことを国内外に示すため、日本政府は「海外渡航の自由化」を宣言した。いいかえればGHQによる７年間に続けて、1952年から64年までの12年間、他ならぬ日本政府が日本人の海外渡航を制限していたのである。表向きには外貨の国外流出を防ぐためだが、まるで戦後の国際社会から20年間も身を引き、自粛を続けていたようにも見える。

やっと日本人の海外渡航が自由化された1964年、発行された一般旅券のうち、何度も出入国が可能な「数次往復」旅券は4191件に留まり、じつに96.5%が「一往復」の出入国に限定される旅券だったという。海外への渡航、とくに観光を目的とする自由な出入国など、まだ遠い話だった。

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パスポートを持たない多数派と、何度も出国する少数派…日本人の「旅」は二極化していた