パスポートを持たない多数派と、何度も出国する少数派…日本人の「旅」は二極化していた

出国者数は大きく減っていないのに、パスポートの発行数は減り続けた。いったい何が起きていたのか--。統計をたどると、日本人の「旅」の二極化が見えてくる。

山口誠著『観光を忘れた日本』（６月18日発売）では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。

※本記事は、『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。

21年間の「長いトンネル」

１往復だけの「使い捨て旅券」を超えて、数次往復できる冊子状のパスポートが発行数の過半を占めたのは、1972年だった。同年には旅券の年間発行数が100万件の大台を突破し、翌1973年には出国者の数も前年比で1.6倍ほど増加して、過去最多を記録した。

こうして多くの日本人が自由に海外を旅行できるようになったのは、1970年代に入った後だったことがわかる。ただし前述の1973年でも、総人口（１億910万人）に対する出国者（228万人）の割合は、およそ２%に過ぎない。海外旅行は、まだまだ高嶺(たかね)の花だった。それでも、またはそれだからこそ、大勢の日本人が海外旅行に憧れを抱いていた。

年ごとに変動の幅は異なるものの、1970年代の半ばから日本では旅券の発行数も、出国者数も、ほぼ右肩上がりで年々増加していった。そして1996年、旅券の発行数は627万8870件に達し、過去最多を記録した。同年の出国者数は1669万4769人で、これも最多記録だった。

ただし出国者数（インバウンドを除く）は1996年を分岐点として、その後の増加は鈍化していった。同年から2017年までの21年もの間、日本の出国者数は、おおむね1996年の上下１割という狭い範囲のなかで増減し続けた。この「長いトンネル」を抜け出したのが2018年であり、同年の出国者数は1895万人に達し、翌2019年には初めて2000万人を突破した。しかし翌年はじめからコロナ禍が猛威をふるい、海外渡航をはじめとするさまざまな移動が世界中で制限された後には、出国する日本人の数が再び記録を更新することはなく、低空飛行を続けていくことになる（下図 1−3）。

こうして日本の出国者数が1996年から21年間の「長いトンネル」に入り、ほぼ一定のまま推移したのに対し、この間に発行された旅券の数は627万8870件（1996年）から398万9139件（2017年）へ、じつに３割以上も減った。大幅な減少と言えるだろう。

日本社会に特有の珍しい傾向

出国者数が一定であるのに、旅券の発行数は減少し続けた「長いトンネル」の内側では、旅券を持たず一回も出国しない多数派と、旅券を持って何回も繰り返し出国する少数派に、日本人が二極化していった。これは日本社会に特有の、そして改めて考えるべき、珍しい社会的傾向である。

ただし10年有効の旅券の導入（1995年）や、イラク戦争そして新型肺炎（SARS）の流行（ともに2003年）など、旅券の年間発行数を左右する要因がいくつかあったこと、これに加えて有効な旅券の総数を外務省が発表し始めたのが2005年であることから、「長いトンネル」の前半10年間にどれほどの日本人が有効なパスポートを持っていたのか、正確に把握することは難しい。

そのうえで、政府の統計が発表され始めた2005年以降の有効旅券数を、各年の総人口で割った「パスポート保有率」を見れば、「長いトンネル」の後半10年間にパスポートを持つ日本人の割合は、明らかに年々減少してきていることがわかる（上図 ０−１）。そうして、2024年のパスポート保有率は17.5%まで低下し、６人のうち５人がパスポートを持っていない国になった。

＊ ＊ ＊

つづけて（この記事の前編） 日本人の6人に5人はパスポートを持っていない…先進国のなかでも際立つ「旅離れ」の実態を読む

日本人の過半数が「海外旅行したくない」…世界で進む観光ブームに逆行する日本の異変