¥µ¥Ê ¥Ë¥åー¥Üー¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¿·¿§ÅÐ¾ì¡ª¹õÈ±¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ìー¤Ç¹¤È´¤±Èý¤Ø
Èý¥á¥¤¥¯¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥Ê ¥Ë¥åー¥Üー¥ó¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î3in1¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡×¤Î¿·¿§¡Ö10 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ìー¡×¤¬2026Ç¯8·î4Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¹õÈ±¤ä¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Î¥Ø¥¢¥«¥éー¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ëÃíÌÜ¥«¥éー¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤ÎÈý¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¹õÈ±¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ìー¤È¤Ï¡©
1996Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ê ¥Ë¥åー¥Üー¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖËèÆüÃÂÀ¸¡¢»ä¤ÎÀµ²ò¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÈý¥á¥¤¥¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¿§¡Ö10 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ìー¡×¤Ï¡¢¹õÈ±¤äÃÏÌÓ¤Ê¤É¤Î¥Àー¥¯¥«¥éー¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¤è¤¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¥«¥éー¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Ç¤ÏÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ï½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ëÀäÌ¯¤Ê¥°¥ìー¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó7³ä¤Î½÷À¤¬°ÅÈ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¿Í¤Î¥Ø¥¢¥«¥éー»ö¾ð¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥«¥éー¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ©ÌÀ´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥á¥¤¥¯¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥º¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
*1 È¯Çä～2025Ç¯10·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô
*2¡ÖÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×2026Ç¯Åö¼ÒÄ´¤Ù N=500 15～59ºÐ½÷À
BANILA CO¤ÎPOPUP³«ºÅ¡ª¸ÂÄê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÉ½»²Æ»¥¤¥Ù¥ó¥È
1ËÜ¤Ç´°À®¤¹¤ë¿Íµ¤3in1¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦
¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡×¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥Ê ¥Ë¥åー¥Üー¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¿Íµ¤No.1¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Ú¥ó¥·¥ë¡¦¥Ñ¥¦¥Àー¡¦¥Ö¥é¥·¤Î3µ¡Ç½¤ò1ËÜ¤ËÅëºÜ¤·¡¢Èý¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍýÁÛ¤ÎÈý¤òÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÉÁ¤Â¤·¥Ú¥ó¥·¥ë¡£ÂÊ±ß¿Ä¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤¤¥é¥¤¥ó¤«¤éÂÀ¤á¤Î¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¼«Í³¼«ºß¡£¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢Èý¿¬¤Þ¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ËÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¥¦¥Àー¡£¥Ñ¥ì¥Ã¥È·¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Î¥Ö¥é¥·¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Á¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¤ä¤µ¤·¤¯Èý¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Å¾å¤²¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Ü¤«¤·¥Ö¥é¥·¤âÅëºÜ¡£´é¤Î±úÆÌ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤ÀèºÙ¤ê·Á¾õ¤Ç¡¢ÈýÁ´ÂÎ¤ò¼«Á³¤Ë¤Ü¤«¤·¤Ê¤¬¤éÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò½çÈÖ¤Ë»È¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¤¤é¤º¤ÎÈþ¤·¤¤Èý¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¥«¥éーÅ¸³«¤ÇÍýÁÛ¤ÎÈý¤Ë
¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡×¤Ï¡¢ÃåÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁª¤Ù¤ëÁ´9¿§Å¸³«¡£º£²ó¤Î¿·¿§¡Ö10 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ìー¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤È±¿§¤ä¥á¥¤¥¯¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ìー¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¹õÈ±¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼«Èý¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¤â½Å¤¿¤¯¸«¤»¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ê ¥Ë¥åー¥Üー¥ó ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦
¿·¿§¡§10 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ìー
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯8·î4Æü
¥«¥éーÅ¸³«¡§Á´9¿§¡Ê¿·¿§10 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ìー´Þ¤à¡Ë
Æ©ÌÀ´¶Èý¤ÇËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¹õÈ±¤ä°Å¤á¥Ø¥¢¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¸¤à¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö10 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ìー¡×¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¿·¿§¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ó¥·¥ë¡¦¥Ñ¥¦¥Àー¡¦¥Ö¥é¥·¤¬1ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹¤È´¤±¤¿Èý¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ♡
ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Ã¤È¼«Á³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¿·¿§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£