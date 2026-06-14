◇インターリーグ ドジャース7―1Wソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦に先発し、8回1/3、109球を投げ1安打1失点の快投で7勝目を挙げた。8回2死まで完全投球をみせたが、味方の失策で史上25人目、日本投手では初の完全試合達成はならず。9回先頭打者にソロ本塁打を打たれ、ノーヒットノーランも逃したが、敵地で歴史的な快投をみせた。左膝の炎症から2試合ぶりのスタメン復帰となった大谷翔平投手（31）も初回に14号先頭打者アーチを放つなど、山本を援護した。

敵地レート・フィールドも異様な空気に包まれていた。9回にマウンドに上がる山本に熱視線が送られる。迎えた先頭のピーターズに投じた1ボールからの2球目、通算105球目の96.6マイル（約155.4キロ）直球が真ん中に入ったところを右翼ポール際に運ばれ、偉業はならなかった。1死をとったところで交代。大谷からも声をかけられ、山本も悔しさをにじませながらも笑顔に変わった。

山本はオリックズ時代に2度のノーヒットノーランを達成。昨年も9回2死までノーヒットの快投を演じたが、この日は9回先頭で記録はならなかった。試合後、インタビューに答えた山本は「ここ最近、いい調子できていたので、自信を持って投げることと、とにかくストライクゾーンに思い切って投げていきました」と振り返り「また去年に続き、9回にやられたので、やっぱり野球は難しいと思いますし、また練習して最後まで行けるように頑張ります」と笑顔を見せた。

山本は前回6日（日本時間7日）のエンゼルス戦の初回に失点しながら、初回2の3アウト目から打者22人連続アウトに打ち取るなど、8回2安打1失点の快投で6勝目を挙げた。連続打者アウトの記録はユスメイロ・ペティートがジャイアンツ時代の2014年に記録した46人連続アウト。その記録も45人で途切れたが、快投は色あせない。