お笑いタレント玉袋筋太郎（58）が12日、TBSラジオ「金曜ワイドラジオTOKYOえんがわ」（金曜午後2時）に生出演。6日に都内で開催した自身の「第1回芸能生活四十周年を祝う会」に高市早苗首相に招待状を発送していたと明かした。

玉袋は自身で「第1回芸能生活四十周年を祝う会」をプロデュース。明治記念館で開催した。「どういう人が来たら一番サプライズかなって思って、高市早苗首相にも出した」と招待状を発送したと明かした。

「なぜかって言ったら俺、高市早苗さんの披露宴の司会やったことあるんだよ。で、病気も同じリウマチ持ちで。病気も一緒でしょ。通院してる病院も一緒なんですよ。そういう関係だから出すじゃない」と3つの理由を語った。だが高市氏側からは欠席の返事が来たという。

「玉袋筋太郎 第1回芸能生活四十周年を祝う会」には玉袋の広い交遊関係から多数の著名人が出席。太田の他、高田文夫氏、テリー伊藤、鈴木宗男氏、村西とおる氏、立川談春、ピエール瀧、ライムスター宇多丸、徳光和夫、草野仁、赤江珠緒らが出席。司会は徳光正行、同番組の進行担当のTBS外山惠理アナが務めた。