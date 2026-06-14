◇W杯北中米大会1次リーグB組 カタール 1―1 スイス（2026年6月13日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組のスイス―カタールは、元スペイン代表指揮官のロペテギ監督率いるカタールが後半アディショナルタイムの同点劇で1―1（前半0―1）の引き分けに持ち込んだ。

スイスに圧倒された前半から一転、相手大黒柱のMFシャカをマンマークで抑えた後半は互角の展開。49分、左クロスを35歳のベテランDFフーヒがヘディングで叩き込んで追いついた。カタールは開催国としてW杯に初出場した前回22年大会で1次リーグ3戦全敗に終わっており、通算4試合目で記念すべき初勝ち点となった。

25年5月就任のロペテギ監督は「我々はここに来ることで1つの夢をかなえた。そして今日、また1つ小さな夢がかなった」と、2大会連続出場と勝ち点を獲得した喜びを表現。「そして我々には夢を持ち続ける権利がある」と躍進を誓った。

前半17分にPKで先制を許しても焦らず、まずは2点目を失わない戦い方に徹した。人数をかけて自陣に守備ブロックを引き、はじき返してはカウンター狙い。後半に入るとプレスを強め、サイド攻撃からチャンスを生み出していった。指揮官は「スイスのようなチーム相手に早く攻め始めると、大きな痛手を負うことになる」と説明し、「我々は信じ、働き、あらがい、粘り強く立ち向かい、最終的には称賛を得るだろう。今日、選手たちが見せた精神力と規律を非常に誇りに思う」と我慢強く戦ったイレブンを称えた。