【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13・14日／サルト・サーキット）

【映像】物議を醸した強引アタック（実際の様子）

レース開始から3時間が経過したル・マン24時間レースで、フェラーリのハイパーカーとLMP2クラスのマシンが接触するアクシデントが発生した。サイドバイサイドの展開からフェラーリが強引に押し出したかに見え、その衝撃でコース上のボラードが吹き飛ぶなど、序盤から波乱を予感させた。

レース開始から3時間を経過したあたりで、ハイパーカークラスを走るフェラーリの51号車と、LMP2クラスのプロトン・コンペティションの9号車がコーナーで交錯した。51号車が9号車のイン側に飛び込み、両車が接触しながらコースアウトしそうになる場面が捉えられており、解説で元F1ドライバーの中野信治氏も「かなりアグレッシブな今ね、動きでしたよね」と驚きの声を上げた。この接触の際、コース脇に設置されていたボラードが弾き飛ばされ、直後に後続車がそれを跳ね飛ばすという危ういシーンも見られた。

その後、51号車に乗るアレッサンドロ・ピエール・グイディ（フェラーリ）からチームへ向けた無線が公開された。これを聞いた実況の辻野と解説の中野信治は「とりあえず今の現状は大丈夫だけど、もう前にいる奴らがだいぶおかしいぞと」「このドライバーいったい何やってんのっていう、とりあえず不満の、抗議の無線でしたね」と様子を伝えた。

一方、接触の被害を受けた9号車ははピットインを余儀なくされ、リアウイングを交換しコースへ復帰。ファンからは「何やってんねんフェラーリほんま」「視点がめっちゃ故意に見える」「完全に押し出してるよな」と、フェラーリの走りを疑問視するコメントが続出。さらに「暴れ過ぎ」「51ペナルティじゃない？」「フェラーリ止まれてないやん」といった厳しい声が次々と上がっていた。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）