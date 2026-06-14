元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。オンラインフードデリバリーサービス「ウーバーイーツ」を初めて利用したと明かした。

今週のゲストに元TBSのフリーアナ堀井美香（54）が登場。堀井がアサイーボウルを食べたことがないと聞いていたため、田中がアサイーボウルをウーバーイーツで注文。他にもギリシャヨーグルトなどを注文していた。

田中は「別のお店から…私やったことなかったんですけど。もしかしたら他にもっといい方法があるのかもしれないけど、1店ずつ買うのね。だから1店につき送料がかかるの」と切り出した。

「ほら私、ウーバーしないから普段。え？ これ1個に対して送料こんなにかかるの？ 1個にまとめては無理なの？とは思うんだけど、同じお店で3点買えばいいんだけど、別々だとこうなってしまうんだなと。そうすると配達員も3人。ピンポンピンポン来るわけ」と語った。そして「ウーバーイーツって使い方次第ですね」としみじみ語った。さらに「これに慣れちゃったら…この便利さを知ってしまったら、何でもかんでもウーバーイーツして。現金手渡ししないじゃん。対面で。怖い、あとから携帯で精算されている感じが。払ってる感覚がないから」と主張した。

番組公式Xには田中と堀井のツーショット写真が公開されている。