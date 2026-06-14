【ダラス（米テキサス州）＝星聡】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会で、オランダとの１次リーグＦ組初戦を翌日に控えた日本代表の森保監督が１３日、ダラス近郊にある試合会場のダラススタジアムで記者会見に臨み、「何としても決勝トーナメントに進みたいと思っているが、どこが勝ってもおかしくない非常に厳しいグループ」と展望を語った。

オランダは準優勝３回の強豪。日本は前回Ｗ杯カタール大会で優勝経験のあるドイツ、スペインに逆転勝ちしたが、森保監督は「先に（日本が）失点したことで、相手が多少油断や隙を見せてくれたと思うが、今回は全くあり得ない。先行逃げ切りで考えていきたい」と話した。

主将を務めてきた遠藤（リバプール）の離脱については、「Ｗ杯初戦、そして大会全体を通しても１００％でプレーするのは難しい（と判断した）。チームのために、日本のために決断した」と説明。新たな主将に板倉（アヤックス）を指名した理由を「色んな選手とコミュニケーションをとりながら、雰囲気を作ってくれることを期待した」と語った。

遠藤のポジションであるボランチは３人になったが、本職がＤＦの瀬古（ルアーブル）、板倉（アヤックス）、冨安（同）らで「十分に埋まる」。追加で招集したＦＷの町野（ボルシアＭＧ）を「プレー面でも絶対プラスになるし、プレー面以外でもチームに大きな貢献をしてくれる」と期待を込めた。

試合は１４日午後３時（日本時間午前５時）に開始される。