美しきシンメトリーの裏側。環境問題の影が落とされる世界遺産タージ・マハルのいま【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」

10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。

【登録基準（鄯）人類の創造的資質を示す遺産】

＜タージ・マハル＞ まるで宮殿のような「お墓」

「タージ・マハル」は、登録基準（i）のみで登録された数少ない世界遺産のひとつです。最大の特徴は、徹底した左右対称のデザイン。近づくと大理石のレリーフや宝石をはめ込んだ象嵌細工、外壁に施されたコーランのカリグラフィなど、繊細な装飾が浮かび上がります。建物はイスラム建築を基調にインドの伝統を融合し、前後左右四面にはペルシア由来のイーワンと呼ばれる尖頭型アーチで囲まれた開放空間が広がります。

一見、宮殿のようにも見えますが、実はムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンが、愛する妃ムムターズ・マハルのために築いた霊廟です。二人は深く愛し合っていましたが、皇帝の遠征に帯同中、妃は14人目の子を出産した後に体調を崩し、36歳の若さで死去。皇帝は2年間喪に服した後、世界各地から白大理石や宝石、腕の良い職人を集め、延べ2万人、22年を掛けて1653年にタージ・マハルを完成させました。皇帝はタージ・マハルの対岸に、自身の黒大理石の霊廟を建てる夢を抱きますが、息子たちの後継者争いにより失脚。晩年は幽閉先のアグラ城（こちらも世界遺産）から妃の眠る霊廟を眺めて過ごしたそう。徹底した左右対称のデザインの中で唯一、非対称なのが棺が安置されている空間です。妃に寄り添うように置かれた皇帝の棺が、愛の結末を静かに物語ります。

【THINK!】人類の傑作を未来に残すために、私たちが優先すべきことは？

【ここがスゴイ！認定ポイント】美しいシンメトリーはまさに「天上の楽園」

タージ・マハルの美しさを支えているのは、徹底した左右対称です。イスラム建築において均衡の取れた美しい姿は、一神教であるイスラム教における神の秩序の象徴と考えられています。建物と庭を一体で設計し、美しいシンメトリーを描く姿は、イスラム教の聖典・コーランの「天上の楽園」を思わせます。

未来につなぐために「白亜の大理石に環境問題が落とす影」

タージ・マハルでは深刻な大気汚染により白亜の霊廟が黄ばんでいるほか、隣接するヤムナー川の汚染により大量発生した虫の糞による汚れも深刻化しています。インド政府は近隣での天然ガス以外の燃料の使用や、ヤムナー川での洗濯を禁じるなど規制を強化しています。こうした環境保護の観点からも注目が集まっています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。