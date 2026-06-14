男女バレーボール競技の全国高校総体道予選が１２日、函館で行われ、男子は札幌大谷が２年ぶり２度目、女子は旭川実が３年ぶり２３度目の優勝を飾った。札幌大谷の主軸として全国切符取りに貢献したＯＨ小西出隼翔（こにしで・はやと、１年）は、Ｕ―１７世界選手権（８月、カタール）の出場が決まっている、同日本代表候補に選出されている。札幌大谷中でも世代別代表として活躍した小西出が、高校での初優勝を更なる飛躍への足がかりとしていく。

北海道から世界へ、小西出がその階段を着実に上ってきている。高校で初めて手にした全国大会への出場権。１年生ながら主軸として臨む舞台へ「ベスト４には入りたいので。自分がもっと成長するために何が必要なのかを毎日考えながら、しっかり練習に励みたい」。札幌大谷の歴史を塗り替える成績を出すべく、向上を図っていく。

素質を見込まれ、道北の遠別町から札幌大谷中に来た。２年時に全国中学生選抜入りし、イタリア遠征を経験。３年になった昨年はＵ―１６日本代表としてアジア選手権に臨み、Ｕ―１７世界選手権の出場権獲得に貢献した。その際に課題に感じた「ブロックへの対応力」は、道予選決勝の酪農学園大とわの森三愛戦で改善を示した。世界選手権でも活躍が期待されるＯＨは「成長は少しはできたかと思います」。今は１８８センチの身長ともども、体も技術も進化してきている。

高校進学時には道外の強豪校から声がかかった。その中も札幌大谷でプレーし続けることを選択した。「北海道で結果を出したいと思っていたし、このチームなら絶対に全国で上に行けると。まずはインターハイでそれを証明したい」。８月は全国高校総体終了後に世界舞台が控える多忙が予想されるが、意に介さない。最高の結果を追い求め、小西出が己により磨きをかけていく。（砂田 秀人）