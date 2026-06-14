蒸し暑い梅雨こそチャンス！レンジ蒸しでしっとり絶品おかず3選
じめじめした梅雨の季節、なるべく火を使わずにおいしいご飯を作りたい！そんなときこそ電子レンジ蒸しが大活躍です。素材の旨みをギュッと閉じ込めながらヘルシーに仕上がるのが嬉しいポイント♪今回はE・レシピで人気のレンジ蒸しレシピTOP3をランキング形式でご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。■【人気レシピNo.1】ふっくらジューシー！包んでチンするだけ「鮭ときのこのレンジ蒸し」ビタミンたっぷりの鮭ときのこをクッキングシートに包んでレンジで4分チンするだけ！シイタケとマイタケの旨みが鮭にじゅわっとしみ込んで、驚くほどふっくらジューシーな仕上がりになります♪さっぱりとしたポン酢しょうゆとの相性が抜群で、蒸し暑い梅雨の日でもペロリと食べられます。洗い物も少なくて済む10分レシピは、忙しい平日夕食の強い味方ですよ！
鮭ときのこのレンジ蒸し■【2位以降も絶品ぞろい】梅雨にうれしい！ヘルシーなレンジ蒸しレシピ
【材料】（2人分）
生鮭(切り身) 2切れ
塩コショウ 少々
シイタケ 2個
マイタケ 1パック
酒 小さじ 4
ポン酢しょうゆ 適量
【作り方】
1、クッキングシートの中央にそれぞれ生鮭をのせ、塩コショウを振る。シイタケ、マイタケは石づきを取り除いて生鮭の上にのせ、酒を振ってクッキングシートで包む。
2、電子レンジで4分程度加熱してクッキングシートを外す。器に盛り、ポン酢しょうゆを添える。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。
生鮭(切り身) 2切れ
塩コショウ 少々
シイタケ 2個
マイタケ 1パック
酒 小さじ 4
ポン酢しょうゆ 適量
【作り方】
1、クッキングシートの中央にそれぞれ生鮭をのせ、塩コショウを振る。シイタケ、マイタケは石づきを取り除いて生鮭の上にのせ、酒を振ってクッキングシートで包む。
2、電子レンジで4分程度加熱してクッキングシートを外す。器に盛り、ポン酢しょうゆを添える。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。
【No.2】シャキシャキ食感がたまらない♪「レタスと豚バラ肉のレンジ蒸し」レタスと豚バラ肉を重ねてレンジでチン！ポン酢しょうゆ×ラー油のタレがやみつきになる絶品の一品です♪レタスがしんなりしてかさが減るので、野菜をたっぷり食べられるのも嬉しいポイント。20分で完成する手軽さで、平日の夕食にも大活躍ですよ！
レタスと豚バラ肉のレンジ蒸し
【材料】（2人分）
レタス 1/2~1個
豚バラ肉(薄切り) 150g
<タレ>
ポン酢しょうゆ 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 1
ラー油 適量
すり白ゴマ 小さじ 1/2
【作り方】
1、レタスは大きめのひとくち大に手でちぎる。豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。
2、深めの耐熱容器にレタス、豚バラ肉の順で3層になるように重ねる。ふんわりとラップをして電子レンジで7〜8分、豚バラ肉の色が変わるまで加熱する。
2〜3分そのままおいて蒸らして下さい。
3、器に盛り、＜タレ＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
【材料】（2人分）
レタス 1/2~1個
豚バラ肉(薄切り) 150g
<タレ>
ポン酢しょうゆ 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 1
ラー油 適量
すり白ゴマ 小さじ 1/2
【作り方】
1、レタスは大きめのひとくち大に手でちぎる。豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。
2、深めの耐熱容器にレタス、豚バラ肉の順で3層になるように重ねる。ふんわりとラップをして電子レンジで7〜8分、豚バラ肉の色が変わるまで加熱する。
2〜3分そのままおいて蒸らして下さい。
3、器に盛り、＜タレ＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
【No.3】梅雨の食欲不振もスッキリ解消♪「レンジで簡単！蒸しナスと豚肉のサッパリ梅だれ」とろりとしたナスと豚肉に、さっぱり酸味の梅だれをたっぷりかけていただく絶品レシピ！梅雨の蒸し暑さに疲れた体をスッキリと癒してくれます♪ブロッコリースプラウトのシャキシャキ食感が彩りを添えて、見た目も豪華な20分レシピです。
レンジで簡単！蒸しナスと豚肉のサッパリ梅だれ■シーン別に楽しむ！梅雨のレンジ蒸しレシピ定番の鮭ときのこのレンジ蒸しは洗い物を減らしたい忙しい日に、レタスと豚バラのレンジ蒸しはがっつり食べたい夕食に、さっぱり梅だれ蒸しナスは食欲が落ちる蒸し暑い日にぴったりです。レンジだけで完成するから、梅雨のキッチンでも快適においしい一品が作れますよ♪
【材料】（2人分）
豚肉(薄切り) 150g
<下味>
酒 大さじ 1
しょうゆ 小さじ 2
ショウガ(すりおろし) 小さじ 1
片栗粉 小さじ 1
ナス 2本
トマト 1/2個
ブロッコリースプラウト 1パック
<梅だれ>
麺つゆ(3倍濃縮) 大さじ 2
酢 大さじ 1
梅干し 2個
アマニオイル 大さじ 1
【下準備】
1、豚肉は5cmくらいの食べやすい長さに切る。
2、トマトは乱切りにする。
3、ブロッコリースプラウトは根を切り落とし、洗って水気を切る。
4、梅干しは種を取り除き、叩く。
【作り方】
1、ナスを1本ずつ、丸ごとラップに包み、電子レンジで3分加熱する。ひっくり返して、さらに2分加熱し、中心まで柔らかくなるよう加熱する。粗熱が取れるまで、そのまま置いておく。
ナスの大きさによって加熱時間を調整してください。調理時間にナスを冷ます時間は含みません。
2、豚肉を耐熱容器に入れ、＜下味＞の材料を揉みこむ。なるべく固まらないように、皿いっぱいに肉を広げる。ラップをかけ、3分加熱する。一度取り出し、菜箸でほぐす。ラップをかけ、さらに2分加熱する。後は様子をみて、肉に火が通るまで30秒ずつ加熱する。
豚肉の下味に片栗粉を入れることで、口当たりが良く、食べやすくなります。
3、＜梅だれ＞を作る。ボウルに＜梅だれ＞の材料を入れて、混ぜ合わせる。
4、ナスのラップを外し、ヘタを切り落とす。皮が付いたまま、縦に食べやすく裂く。
裂くと断面が味を含みやすくなります。
5、器に豚肉、ナス、トマト、ブロッコリースプラウトを盛り、上から＜梅だれ＞をかける。
少し冷やして食べるとさらに美味しいです。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
梅干しによっては塩分や酸味が強いものがありますが、油を足すとまろやかになります。
アマニオイルは、オメガ3が豊富なヘルシーオイル。抗酸化作用、抗炎症作用に優れ、かつ優先的にエネルギーになるので、体脂肪になりにくいです。酸化しやすく、熱と光に弱いので、加熱せずに使います。保存は蓋をして冷暗所へ。開封したら早めに使いましょう。
ブロッコリースプラウトは解毒作用が強いスルフォラファンが豊富です。食欲が出ないときは、少量でも栄養素が豊富な食材を使いましょう。
【材料】（2人分）
豚肉(薄切り) 150g
<下味>
酒 大さじ 1
しょうゆ 小さじ 2
ショウガ(すりおろし) 小さじ 1
片栗粉 小さじ 1
ナス 2本
トマト 1/2個
ブロッコリースプラウト 1パック
<梅だれ>
麺つゆ(3倍濃縮) 大さじ 2
酢 大さじ 1
梅干し 2個
アマニオイル 大さじ 1
【下準備】
1、豚肉は5cmくらいの食べやすい長さに切る。
2、トマトは乱切りにする。
3、ブロッコリースプラウトは根を切り落とし、洗って水気を切る。
4、梅干しは種を取り除き、叩く。
【作り方】
1、ナスを1本ずつ、丸ごとラップに包み、電子レンジで3分加熱する。ひっくり返して、さらに2分加熱し、中心まで柔らかくなるよう加熱する。粗熱が取れるまで、そのまま置いておく。
ナスの大きさによって加熱時間を調整してください。調理時間にナスを冷ます時間は含みません。
2、豚肉を耐熱容器に入れ、＜下味＞の材料を揉みこむ。なるべく固まらないように、皿いっぱいに肉を広げる。ラップをかけ、3分加熱する。一度取り出し、菜箸でほぐす。ラップをかけ、さらに2分加熱する。後は様子をみて、肉に火が通るまで30秒ずつ加熱する。
豚肉の下味に片栗粉を入れることで、口当たりが良く、食べやすくなります。
3、＜梅だれ＞を作る。ボウルに＜梅だれ＞の材料を入れて、混ぜ合わせる。
4、ナスのラップを外し、ヘタを切り落とす。皮が付いたまま、縦に食べやすく裂く。
裂くと断面が味を含みやすくなります。
5、器に豚肉、ナス、トマト、ブロッコリースプラウトを盛り、上から＜梅だれ＞をかける。
少し冷やして食べるとさらに美味しいです。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
梅干しによっては塩分や酸味が強いものがありますが、油を足すとまろやかになります。
アマニオイルは、オメガ3が豊富なヘルシーオイル。抗酸化作用、抗炎症作用に優れ、かつ優先的にエネルギーになるので、体脂肪になりにくいです。酸化しやすく、熱と光に弱いので、加熱せずに使います。保存は蓋をして冷暗所へ。開封したら早めに使いましょう。
ブロッコリースプラウトは解毒作用が強いスルフォラファンが豊富です。食欲が出ないときは、少量でも栄養素が豊富な食材を使いましょう。