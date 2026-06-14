レンジで簡単！蒸しナスと豚肉のサッパリ梅だれ【材料】（2人分）豚肉(薄切り) 150g<下味>酒 大さじ 1しょうゆ 小さじ 2ショウガ(すりおろし) 小さじ 1片栗粉 小さじ 1ナス 2本トマト 1/2個ブロッコリースプラウト 1パック<梅だれ>麺つゆ(3倍濃縮) 大さじ 2酢 大さじ 1梅干し 2個アマニオイル 大さじ 1【下準備】1、豚肉は5cmくらいの食べやすい長さに切る。2、トマトは乱切りにする。3、ブロッコリースプラウトは根を切り落とし、洗って水気を切る。4、梅干しは種を取り除き、叩く。【作り方】1、ナスを1本ずつ、丸ごとラップに包み、電子レンジで3分加熱する。ひっくり返して、さらに2分加熱し、中心まで柔らかくなるよう加熱する。粗熱が取れるまで、そのまま置いておく。ナスの大きさによって加熱時間を調整してください。調理時間にナスを冷ます時間は含みません。2、豚肉を耐熱容器に入れ、＜下味＞の材料を揉みこむ。なるべく固まらないように、皿いっぱいに肉を広げる。ラップをかけ、3分加熱する。一度取り出し、菜箸でほぐす。ラップをかけ、さらに2分加熱する。後は様子をみて、肉に火が通るまで30秒ずつ加熱する。豚肉の下味に片栗粉を入れることで、口当たりが良く、食べやすくなります。3、＜梅だれ＞を作る。ボウルに＜梅だれ＞の材料を入れて、混ぜ合わせる。4、ナスのラップを外し、ヘタを切り落とす。皮が付いたまま、縦に食べやすく裂く。裂くと断面が味を含みやすくなります。5、器に豚肉、ナス、トマト、ブロッコリースプラウトを盛り、上から＜梅だれ＞をかける。少し冷やして食べるとさらに美味しいです。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。梅干しによっては塩分や酸味が強いものがありますが、油を足すとまろやかになります。アマニオイルは、オメガ3が豊富なヘルシーオイル。抗酸化作用、抗炎症作用に優れ、かつ優先的にエネルギーになるので、体脂肪になりにくいです。酸化しやすく、熱と光に弱いので、加熱せずに使います。保存は蓋をして冷暗所へ。開封したら早めに使いましょう。ブロッコリースプラウトは解毒作用が強いスルフォラファンが豊富です。食欲が出ないときは、少量でも栄養素が豊富な食材を使いましょう。