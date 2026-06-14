◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日はダラスの大学施設で最終調整。午後は試合会場のダラス競技場を訪れ、芝生の感触やスタジアムの雰囲気を確かめた。

“ダラスの夜”で結束した。現地入りした12日の夕食後。選手だけでホテルの一室に集まった。主将の遠藤航が離脱した翌日のこと。追加招集で合流した町野修斗を含むW杯メンバー26人に吉田麻也、南野拓実も加わった。ミーティングで発言したのは、新主将の板倉滉や長友佑都、吉田、南野ら。戦術的な内容ではない。4年に一度のW杯。教訓、心構え、決意表明。熱い言葉が飛び交う30分間だった。

中でも長友の言葉は選手の心を揺さぶった。「みんなこれが最後になるかもしれない。若いから次があるとか、そんな甘くない」「最後は気持ち。戦術を気持ちは超える」。10年南アフリカ大会から4大会に出場してきた男の言葉の重みは違った。初出場の菅原由勢は言う。「5回目の人が一番W杯に興奮していた。やっぱりW杯は凄いんだなって。これくらい覚悟を持ってW杯を戦わないといけないと、体現してくれている」。チームのために全てを尽くす覚悟が固まった。

惨敗した14年ブラジル大会の教訓も伝えられた。ピッチに立てない吉田、南野も思いをぶつけた。長友は確信する。「みんなの心がつながったような気がする。間違いなく一致団結した」。28人の侍。その心は一つだ。