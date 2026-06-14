■MLB ホワイトソックス1ー7ドジャース（日本時間14日、レート・フィールド）

ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのホワイトソックス戦に今季13度目の先発登板し、9回、109球を投げ、被安打1（1本塁打）、奪三振7、四死球0、失点1（自責点1）。8回途中までパーフェクトもベッツがエラー、9回、先頭打者に本塁打を浴びて、ノーヒットノーランも達成とは行かなかったが、降板後、ベンチでは笑顔を見せて7勝目を手にした。大谷翔平（31）は左ひざ炎症から復帰、“1番・DH”で出場すると今季初となる3戦連続の14号を放った。

前回7日のエンゼルス戦では8回1失点、自身3連勝で6勝目を挙げ「大胆なピッチングと丁寧なピッチングとどちらもできた」と自己評価した。ホワイトソックス戦は昨季、初対戦し7回1失点の好投で勝利を挙げている。敵地のレート・フィールドは初登板となった。

山本登板の前、1回表に左ひざ炎症から復帰してきた1番・大谷がいきなり3戦連続となる14号先頭打者弾で山本に先制点をプレゼントすると、2死一塁で5番・M.マンシー（35）も15号ツーランと3点を挙げた。

今季24失点の内、1/3の8失点が1回という山本、右太もも裏を痛めて故障者リスト入りしている村上宗隆（26）を欠く打線に対し、立ち上がり1番・Ｓ.アントナッチ（23）をストレートで空振り三振を奪うと、2番・Ｍ.バルガス（26）にはカーブを捉えられたが、サードライナー、3番・Ａ.ベニンテンディ（31）はスプリットでファーストゴロと山本は鬼門の1回を無失点で抑えた。

2回にはカットボール、スライダーを織り交ぜて、1死から5番・Ｂ.モンゴメリー（23）をスプリットで見逃し三振、6番・Ｃ.マイドロス（24）にはストレートで空振りと2者連続三振でホワイトソックス打線を翻弄した。

打線も3回、1死一、二塁から6番・K.タッカー（29）がタイムリーで4対0で着実に追加点を奪った。その裏、山本は7番・Ｊ.ゴンザレス（24）をカットボールで空振り三振を奪い、3者連続三振、序盤3回まで1人の走者も許さずパーフェクトに抑えた。

4回、落ち着いたピッチングで3者凡退に抑えると、前の試合から打者34人をパーフェクト、11イニングを無失点。5回、先頭打者の4番・C.モンゴメリーにカウント3ー1とボールが先行したが、5球目のストレートを打たせて、ファーストフライ、2死から6番・マイドロスには粘られたが、最後はスライダーで空振り三振。

6回、マウンドに上がった山本は掘れてしまった場所を直してほしいと要求、すると、山本はホワイトソックスベンチを見て、村上に“お前が直してよ”と笑顔でジェスチャー、村上もベンチを飛び出すふりをしていた。

少し嫌な間合いとなったが、1死から8番・Ｔ.ピーターズ（26）にカットボールを捉えられたが、ファーストのフリーマンが好守備、さらに続く9番・E.ケアロ（23）のレフト線へのフライも途中出場のA.コール（31）が好捕、好投の山本を助けた。

ここまで72球と理想的な球数となっている山本、7回、ホワイトソックス3巡目を迎えたが、1番・アントナッチを150キロのスプリットで空振り三振、2番・バルガスにはストレートを捉えられたがレフト正面のライナー、3番・ベニンテンディはサードファウルフライとパーフェクトを継続。敵地でもベンチに戻る際にはスタンディングオベーションが起こった。8回表にはマンシーがこの試合2本目となる16号ツーランで7対0とリードを広げた。

日本選手初のパーフェクトまであとアウト6つとなった山本、先頭のC.モンゴメリーにフルカウントからスプリットが甘く入り完璧に捉えられたがファーストライナー、大記録達成のムードも出てきた中、2死から打球はショートへ、このゴロをM.ベッツ（33）が弾いてしまい、エラーが記録、ここでパーフェクトは途切れてしまった。それでも7番・ゴンザレスをセカンドゴロに打ち取り、ノーヒットノーランは継続となった。ベンチに戻ると、山本はベッツに向かって笑顔を見せた。

9回、先頭の8番・ピーターズに対し、2球目のストレートを捉えられて、ライトスタンドへ3号ソロ、昨季9月の続きまたしても9回でノーヒットノーランが途絶えてしまった。そして1死を奪ったところで降板、敵地でもスタンディングオベーションが起こった。ベンチでもチームメイトがハイタッチで迎えてくれて、山本も笑顔を見せた。ドジャースは大谷の3試合連続となる14号先制アーチ、山本の好投で快勝した。

試合後、中継局のインタビューで山本は「また、去年に続き9回にやられたので、やっぱり野球は難しいなと思いますし、また練習してね、最後まで行けるように頑張ります」と笑顔を見せた。