【シカゴ＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの山本由伸は１３日（日本時間１４日）、敵地シカゴで行われたホワイトソックス戦に先発し、九回の先頭打者にソロ本塁打を許し、日本人投手３人目の無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）の達成を逃した。

８回１／３を１安打１失点、７奪三振。スコアは７―１で、７勝目（４敗）を挙げた。

山本は八回二死までは１人の走者も出さず、完全試合の達成も予感させる内容だった。６番マイドロースの遊撃へのゴロをベッツがはじき、初めて走者を出した（記録は失策）。次打者を抑えて８回を投げ切ったが、九回、先頭のピーターズへの２球目、この日の１０５球目をとらえられた。右翼へソロ本塁打となった。次打者を打ち取ったところでマウンドを降りた。球数は１０９球だった。

山本はオリックス時代の２２、２３年に２年連続で無安打無得点試合を達成している。大リーグでも２５年９月６日のオリオールズ戦で先発して九回二死まで無安打に抑えたことがあった。

大リーグの日本人投手では、これまで無安打無得点試合の達成は３度。野茂英雄がドジャース時代の１９９６年９月１７日のロッキーズ戦とレッドソックス時代の２００１年４月４日のオリオールズ戦で、マリナーズの岩隈久志が１５年８月１２日のオリオールズ戦で達成していた。