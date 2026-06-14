岐阜県羽島市で月2回開催されているサブカルチャーに特化した古物市場、その名も「羽島の会」。

【写真を見る】誰が書いたかわからない日記が2万円 あの名作マンガの連載が25万円!? サブカルチャーに特化した｢古物オークション｣に潜入

主催者は“レトロハンター”と呼ばれている、朝日堂代表の辰野勝雄さん。



前回2月17日の放送では…古い絵はがきばかりまとめたものに3万円、たばこのモック（模型）を集めたものにも1万5000円を超える掛け声が。

許可証を持った全国の古物商やコレクターが、何の価値もないようなものを高額で落札していました。





（朝日堂代表 辰野勝雄さん）「一般には本当に知られていない世界」

4月末、岐阜県羽島市で商品を取り囲むように競売がスタートしました。と、そこへ正体不明の物体が。



（辰野さん）「物好きな方…面白い。3000円スタートから！」

すると…



（参加者）「買っていきます」



なんと3000円で落札。購入者はこれを何かの「看板」と判断。一か八か落札したそう。

“昭和初期”のもの？ 高校野球の焼き印

そして次に流れてきたのは、高校野球の焼き印。グローブやバットなどに学校名を烙印する道具です。10本以上はあり、おそらく昭和初期のものだということです。

（競りの様子）

「1万円スタートから！」

「1万5000円」

「2万円」

「2万5000円」

「3万円」

「3万5000円」

「4万円」

「5万円」

「6万円」

「7万円」

「8万円…いいかな？では8万円で中川さん（落札）！」

学校名を烙印する焼き印は、8万円で落札。競り落とした人は…



（競り落とした男性）

「新しく店をする。これなかなかない。お店用にちょっとだけ飾って、あとは売る」

奈良県からやってきた中川賢人さん。奈良県に新しく買い取り店をオープンさせるそう。今回はそのお店の見本品と販売品を買いにやってきたんだとか。

200万円超の落札 “売り方次第で儲けは必ず出る”

実は中川さん、今回の競り開始直後から…



（競りの様子）

「さあギブソン（のエレキギター）入っているよ～。1万5000円から…2万円。5万入った」

「ナショナルの店頭用電飾看板。5000円から…」

「4万円で落札!」



次々に落札していきます。

「アクセサリーと時計 2箱2万円から…8万円、10万円入った」



すると中川さん！じっくりと査定開始。実はこの中に金が少量含まれたものが。

それがわかると中川さん、一気に…



（リサイクル虹 中川賢人さん）

「22万円、23万円…中川さん！」



アクセサリー・時計などを中川さんが落札。そしてこのあと大量のフィギュアなどを落札。

運搬用のトラックのまわりには…。



（中川さん）

Q.ものすごい量ですね

「1000円でも売れないものがあるが、同じような物をまとめたら売れる。だから全部買い切っている」

Q.金額は？

「200万円以上」



売り方次第で儲けは必ず出るそうです。

名物 “誰が綴ったかわからない”日記

競りはどんどん進んでいきます。続いて…



（競りの様子）

「さあ、みんな大好き、日記！」



古物市場「羽島の会」名物、誰が綴ったかわからない日記。前回落札した大阪の日記コレクターは…



（大阪の日記コレクター）

「自分のコレクション用に買って、家で読む。自分の趣味で」

そして、愛知にも強力な日記コレクターが。



（愛知の古本・日記コレクター）

「世界に一つしかない本を読んでいる感じ」



今回、その二人が同じ市場に！

（競りの様子）

「これ最高。マンガ（イラスト）入り。さあ殴り（競り）合って」



大阪の日記コレクターか！愛知の日記コレクターか！

「5000円スタートから」

「2万円」

「2万入った」

「うぉ～（場内どよめき）」



一気に2万円を付けて、愛知の古本・日記コレクター南部淳太さんが落札。

（愛知の古本・日記コレクター南部淳太さん）

Ｑ.圧勝！狙っていた？

「これは狙っていた。少女マンガ好きな女の子が真似して描いているのかな。面白い」

Ｑ.（2万円の）価値はある？

「価値はある。もうかるか分からない」

あの名作マンガの第1話掲載「少年サンデー」登場

続いて、約40年前の「少年サンデー」が登場。



（競りの様子）

「『うる星やつら』の新連載サンデー一括。値段30万円から！」



当時の価格が1冊165円ほど…それが約60冊！特に新連載「うる星やつら」の1話目に希少価値があるということで、30万円からのスタート。

ところが…声が上がりません。この日はマンガ雑誌に詳しい買い手が来ていなかったこともあり、なかなか手が上がりません。

そこで主催者の辰野さん。思い切って5万円下げて25万円に。

（辰野さん）

「『うる星やつら』価値は上がると思う」



必死に売り込みます。するとひとりの参加者が。



（参加者）「買います！」



手を上げました。25万円で落札です。

（辰野さん）

「きょうは、業者さんでありながらコレクターの人が頑張って買ってくれて、何とか売買が成立した」



価値はあるのになかなか売れないことがある。こういう時は誰かが助けてあげよう！市場全体がそんな雰囲気になるそうです。

うっすらと持ち主の名前が書かれた“ソフビ怪獣”はいくらで…？

そして、次に流れてきたのが…



（浅野さん）

「さあカネゴン…うっすら落書きあるからね」



足の裏にうっすらと元の持ち主の名前がある、ウルトラマンシリーズのソフビ怪獣です。

すると慌ててやってきて最前列を陣取る男性が。実はこの人、前回の放送で、レトロな鉄製のオモチャを、23万円で落札した奈良県在住の男性なんです。

今回もレトロなオモチャ、ウルトラシリーズのソフビ怪獣に照準を合わせていました。

“古物市場には夢がある” 狙うのは一攫千金

（競りの様子）

「さあ、これ5万円スタート。7万入った。8万5000円…10万入った…11万」



ウルトラシリーズのソフビ怪獣は、奈良の男性が11万円で落札！

（奈良県の男性）

Q.前回の鉄製の23万円のおもしゃは？

「ダメでした…笑。10万円くらい損をした、やってしまいました」

Q.この11万円で競り落とした怪獣は儲けが出そうですか？

「分からない」

Ｑ.今までいい思いは？

「20～30万円のものが300万円ぐらいで売れたりとか…忘れられない！」

なぜ古い物を高額落札するのか。時にはそれが何十倍にもなって返ってくるから。やはり狙うのは、一攫千金なんです。



（奈良県の男性）

「（古物市場には）夢がある」

この日の出品数1500点以上。所要時間約7時間30分。合計落札金額は約950万円でした。

CBCテレビ「チャント！」5月12日放送