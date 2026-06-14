開催：2026.6.14

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 2 - 1 [Dバックス]

MLBの試合が14日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとDバックスが対戦した。

レッズの先発投手はレット・ラウダー、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。

1回表、2番 コービン・キャロル 初球を打って右中間スタンドへのホームランでDバックス得点 CIN 0-1 ARI

3回裏、1番 エドウィン・アローヨ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 1-1 ARI

8回裏、7番 ノエルビ・マルテ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 2-1 ARI

試合は2対1でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのチェース・ペティで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はDバックスのフアン・モリヨで、ここまで1勝3敗1S。レッズのサンティランにセーブがつき、1勝3敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 07:38:09 更新