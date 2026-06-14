2026年6月14日（日） MLB メッツ vs ブレーブス 試合結果
開催：2026.6.14
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 1 - 3 [ブレーブス]
MLBの試合が14日に行われ、シティ・フィールドでメッツとブレーブスが対戦した。
メッツの先発投手はショーン・マナイア、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。
2回表、6番 エリ・ホワイト 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 NYM 0-1 ATL
4回表、6番 エリ・ホワイト 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブレーブス得点 NYM 0-2 ATL
6回裏、4番 マーク・ビエントス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-2 ATL
8回表、2番 マイケル・ハリス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 NYM 1-3 ATL
試合は1対3でブレーブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで5勝3敗0S。負け投手はメッツのショーン・マナイアで、ここまで1勝2敗0S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝1敗14Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-14 07:40:33 更新