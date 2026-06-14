開催：2026.6.14

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 1 - 3 [ブレーブス]

MLBの試合が14日に行われ、シティ・フィールドでメッツとブレーブスが対戦した。

メッツの先発投手はショーン・マナイア、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。

2回表、6番 エリ・ホワイト 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 NYM 0-1 ATL

4回表、6番 エリ・ホワイト 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブレーブス得点 NYM 0-2 ATL

6回裏、4番 マーク・ビエントス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-2 ATL

8回表、2番 マイケル・ハリス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 NYM 1-3 ATL

試合は1対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで5勝3敗0S。負け投手はメッツのショーン・マナイアで、ここまで1勝2敗0S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝1敗14Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 07:40:33 更新