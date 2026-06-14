開催：2026.6.14

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 3 - 1 [タイガース]

MLBの試合が14日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとタイガースが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。

1回表、4番 ディロン・ディングラー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 CLE 0-1 DET

2回裏、さらにキャッチャーが悪送球でガーディアンズ得点 CLE 1-1 DET

3回裏、3番 ダニエル・シュニーマン 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 CLE 3-1 DET

試合は3対1でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのジョセフ・カンティーヨで、ここまで5勝3敗0S。負け投手はタイガースのタリク・スクバルで、ここまで3勝3敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗23Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 07:48:11 更新