内視鏡検査って？ 検査だけじゃなく治療もできるってホント？【医師解説】

「超音波検査」も「内視鏡検査」も、聞いたことがある方が多いと思いますが、「超音波内視鏡（EUS）」はどうでしょうか。内視鏡検査と超音波装置の両方の特徴をもち、特に膵臓や胆道系の疾患の早期診断に有用なのだそうです。そこで、内視鏡検査について「かわぐち消化器内科」の川口義明先生に解説してもらいました。

監修医師：

川口 義明（かわぐち消化器内科）

札幌医科大学卒業。横浜市立大学で研修後、札幌医科大学旧第二内科消化器グループに入局。横浜市立大学、 京都第二赤十字病院、東海大学医学部付属病院などで経験を積む。2017年、横浜市港南台に「かわぐち消化器内科」を開院、院長となる。医学博士、東海大学医学部客員教授、横浜市立大学医学部臨床教授。日本内科学会認定総合内科専門医、日本消化器病学会認定専門医・指導医、日本消化器内視鏡学会認定専門医・指導医、日本肝臓学会専門医。

編集部

受けたことがある人も多いと思いますが、あらためて内視鏡検査とはどんな検査ですか？

川口先生

内視鏡検査は、先端にカメラとライトが付いた細い管状のスコープを挿入し、食道・胃・十二指腸、大腸などの消化管内部を直接観察する検査です。食道や胃を観察するのはいわゆる「胃カメラ」です。大腸や直腸などを観察する「大腸カメラ」もあわせて、聞いたことがあるという人も多いかもしれません。この検査では、リアルタイムで映像を確認できるため、炎症や潰瘍、腫瘍などの異常を発見しやすいのが特徴です。

編集部

内視鏡検査でどのような病気がわかりますか？

川口先生

胃カメラであれば、たとえば逆流性食道炎や胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、ポリープ、胃がんなどの異常を確認できます。粘膜の状態を詳しく観察できるため、早期のがんや前がん病変を発見することにも役立ちます。異常が見つかった場合、その場で病変を切除するといった処置もできます。

編集部

検査時に処置をすることができるのですか？

川口先生

はい。必要に応じてポリープなどを切除したり、病理診断するための組織を採取したり（生検）、出血部位があれば止血したりすることもできます。ポリープの数がかなり多かったり、非常に大きかったりといった特別な場合を除けば、後日改めて処置をする必要はありません。

※この記事はメディカルドックにて＜｢膵臓がん｣の早期発見に有用な検査をご存じですか? 『超音波内視鏡』を医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。