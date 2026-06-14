開催：2026.6.14

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 1 - 7 [ドジャース]

MLBの試合が14日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとドジャースが対戦した。

Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。

1回表、1番 大谷翔平 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 CWS 0-1 LAD、5番 マックス・マンシー 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 CWS 0-3 LAD

3回表、6番 カイル・タッカー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 CWS 0-4 LAD

6回表、6番 カイル・タッカー カウント3-0から押し出しの四球でドジャース得点 CWS 0-5 LAD

8回表、5番 マックス・マンシー 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでドジャース得点 CWS 0-7 LAD

9回裏、8番 トリスタン・ピーターズ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-7 LAD

試合は1対7でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの山本由伸で、ここまで7勝4敗0S。負け投手はWソックスのショーン・バークで、ここまで3勝4敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.305。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で8.1回を投げ、1安打（1本塁打）、1失点、7奪三振、防御率は2.52となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 08:02:16 更新