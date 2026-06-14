「言語化が苦手な人」に“共通する特徴”・ワースト1
「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。
言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？
小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！
本記事では、ライターの柴田賢三氏に、『小学生でもできる言語化』をもとに、「言語化が苦手な人の共通点」についてご寄稿いただいた。（企画／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
「AIとの対話」でヒヤッとした出来事
つい先日、「AIからインタビューされる」という貴重な経験をした。
AIを開発している会社からの依頼で、「AIに書かせる原稿の精度を上げるために、プロのライターが持つテクニックを聞かせてほしい」とお願いされたのだ。
いま最も勢いのある業界だけに、なかなか魅力的な報酬額を提示され、安請け合いしたのだが、久しぶりに「嫌な汗」をかくハメになった。
最初は、ライターなら誰もが知っている「文章を書くコツ」のようなものを、偉そうにオンラインで人間のオペレーターに説明。
彼には納得してもらえたが、後日AIから「追加のインタビュー」を申し込まれたのである。
聞けば、私の話を録画してAIに食わせたところ、「ここをもっと具体的に聞かせろ」などと次々に疑問点を提示してきたらしい。
その内容は驚くほど細かく、鋭い質問ばかり。
しかも、こちらが「明確に言語化できていないこと」まで根掘り葉掘り聞いてきたのだ。
原稿を書く仕事を長く続けてきた中で、自然と身についていたこと。
自分でも無意識に使っていたテクニック、いわゆる「ノウハウ」だ。
AIに、それを「もっと明確に言語化しろ」と迫られた途端、しどろもどろになって嫌な汗をかいたというわけだ。
言語化が苦手な人は、「名前をつけられない」
ちょうど、この『小学生でもできる言語化』という本についての原稿を書き始めるタイミングだったので、次のAIからの質問責めに備えて何度もこの本を読み返した。
その中に、こんな一文があった。
――『小学生でもできる言語化』より
著者で小説家の田丸雅智氏は、例として「Z世代」や「推し」という言葉を挙げ、ていねいに解説してくれている。
AIには、私がノウハウをうまく言語化できずにモヤモヤした気持ちや、大量にかいた「嫌な汗」に名前をつけてもらいたい。
（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）