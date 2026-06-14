「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、ライターの柴田賢三氏に、『小学生でもできる言語化』をもとに、「言語化が苦手な人の共通点」についてご寄稿いただいた。（企画／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「AIとの対話」でヒヤッとした出来事

つい先日、「AIからインタビューされる」という貴重な経験をした。

AIを開発している会社からの依頼で、「AIに書かせる原稿の精度を上げるために、プロのライターが持つテクニックを聞かせてほしい」とお願いされたのだ。

いま最も勢いのある業界だけに、なかなか魅力的な報酬額を提示され、安請け合いしたのだが、久しぶりに「嫌な汗」をかくハメになった。

最初は、ライターなら誰もが知っている「文章を書くコツ」のようなものを、偉そうにオンラインで人間のオペレーターに説明。

彼には納得してもらえたが、後日AIから「追加のインタビュー」を申し込まれたのである。

聞けば、私の話を録画してAIに食わせたところ、「ここをもっと具体的に聞かせろ」などと次々に疑問点を提示してきたらしい。

その内容は驚くほど細かく、鋭い質問ばかり。

しかも、こちらが「明確に言語化できていないこと」まで根掘り葉掘り聞いてきたのだ。

原稿を書く仕事を長く続けてきた中で、自然と身についていたこと。

自分でも無意識に使っていたテクニック、いわゆる「ノウハウ」だ。

AIに、それを「もっと明確に言語化しろ」と迫られた途端、しどろもどろになって嫌な汗をかいたというわけだ。

言語化が苦手な人は、「名前をつけられない」

ちょうど、この『小学生でもできる言語化』という本についての原稿を書き始めるタイミングだったので、次のAIからの質問責めに備えて何度もこの本を読み返した。

その中に、こんな一文があった。

まだ名前のついていない新しいものや現象を言語化して、ひとくくりにするような名前をつけることで、その新しいものや現象をはっきりと認識できるようになって次の行動につなげやすくなります。 ――『小学生でもできる言語化』より

著者で小説家の田丸雅智氏は、例として「Z世代」や「推し」という言葉を挙げ、ていねいに解説してくれている。

AIには、私がノウハウをうまく言語化できずにモヤモヤした気持ちや、大量にかいた「嫌な汗」に名前をつけてもらいたい。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）